Alpha Bank: Πώληση πακέτου 52 ακινήτων στην Αττική

Η Alpha Bank προχωρά σε πώληση πακέτου ακινήτων που περιλαμβάνει περισσότερες από 50 κατοικίες, καθώς οι τράπεζες αυξάνουν την ταχύτητα με την οποία απαλλάσσουν τα χαρτοφυλάκιά τους από κόκκινα δάνεια, παρακολουθώντας τις τιμές της αγοράς να ολοκληρώνουν τον ανοδικό τους κύκλο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο της Alpha Bank περιλαμβάνει 52 κατοικίες στην Αττική, με τις πρώτες επαφές να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με πιθανούς αγοραστές. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Οι πηγές αναφέρουν ότι η ζήτηση για το πακέτο της Alpha Bank είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με τα ακίνητα να προσφέρουν σημαντικό περιθώριο για τη δημιουργία νέων υπεραξιών στους αγοραστές.

«Τα REOs δεν είναι κατοικίες που μπορείς να μετακομίσεις άμεσα, ωστόσο προσφέρονται σε χαμηλές τιμές, επομένως ο αγοραστής θα αναλάβει το capex», σημειώνουν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι οι τιμές των REOs έχουν αυξηθεί σημαντικά πρόσφατα, ακολουθώντας την γενική τάση της αγοράς.

Η πώληση του πακέτου καταγράφεται σε μια περίοδο όπου οι servicers και οι τράπεζες αναμένεται να διαθέσουν σε πλειστηριασμούς πάνω από 11.000 ακίνητα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ReDataset, με την πλειονότητα των ακινήτων να ανήκουν στην κατηγορία των 50.000 – 100.000 ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο των REOs σε 13 SPVs

Τα 52 ακίνητα της Alpha Bank ανήκουν σε ένα από τα 13 SPVs που έχει δημιουργήσει η τράπεζα, τα οποία περιλαμβάνουν REOs, δηλαδή ακίνητα που αποκτήθηκαν αναγκαστικά λόγω αθέτησης πληρωμής δανείου ή αποτυχίας πλειστηριασμού.

Αυτά τα ακίνητα έχουν ομαδοποιηθεί σε SPVs ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση τους καθώς ωριμάζουν, σύμφωνα με την στρατηγική της Alpha Bank.

Πηγές αναφέρουν ότι η συνολική αξία των REO που κατέχει η τράπεζα, είτε διατίθενται μέσω SPV είτε εκτός αυτών, ανέρχεται περίπου στα 300 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς

Κάθε τράπεζα ακολουθεί τη δική της στρατηγική σχετικά με τη διαχείριση των ακινήτων που προκύπτουν από κόκκινα δάνεια.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προτίμηση παραμένει στις μεμονωμένες πωλήσεις ακινήτων, παρόλο που κατά καιρούς γίνονται και συναλλαγές πακέτων.

Αυτή η στρατηγική εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο μείωσης του χαρτοφυλακίου REO της τράπεζας, από περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2025 σε λιγότερα από 500 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030.

Μέσω των μεμονωμένων πωλήσεων η τράπεζα επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την αξία που προκύπτει από κάθε ακίνητο και να διευκολύνει τη μεταβίβασή τους σε τελικούς χρήστες. Αν και οι συγκεκριμένες διαδικασίες απαιτούν περισσότερη προετοιμασία και χρόνο σε σχέση με τις πωλήσεις πακέτων, θεωρείται ότι προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ακινήτων.