Financial Times: H περίπλοκη «ηλιακή οδύσσεια» της Metlen, οι διασυνδέσεις με την Egnatia και τα ερωτήματα διαφάνειας

Εκτενές δημοσίευμα των Financial Times και ειδικότερα της στήλης Alphaville επιχειρεί να χαρτογραφήσει το σύνθετο πλέγμα εταιρικών, διοικητικών και οικονομικών σχέσεων γύρω από τον κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Metlen. Το ρεπορτάζ δεν διατυπώνει κατηγορία περί παρανομίας, θέτει όμως σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια ορισμένων συναλλαγών, τις αποτιμήσεις, τις γνωστοποιήσεις προς τους επενδυτές και την πολυπλοκότητα της εταιρικής δομής. Η Metlen απορρίπτει κατηγορηματικά οποιονδήποτε υπαινιγμό περί ελλιπών γνωστοποιήσεων ή αθέμιτου προσωπικού οφέλους.

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Νέα διάσταση στη συζήτηση γύρω από την εταιρική δομή, τη διακυβέρνηση και τη στρατηγική επέκταση της Metlen Energy & Metals προσδίδει εκτενής δημοσίευση στους Financial Times, με τίτλο «An odyssey through Metlen’s interconnected solar empire».

Το άρθρο υπογράφεται από τον Bryce Elder και δημοσιεύθηκε στη στήλη Alphaville των Financial Times. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια αποκωδικοποίησης του τρόπου με τον οποίο η Metlen συνδύασε τις παραδοσιακές και περισσότερο προβλέψιμες δραστηριότητές της —όπως η παραγωγή αλουμινίου και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας— με την ταχύτατη ανάπτυξη διεθνών έργων ενέργειας και μηχανικής, τα οποία απαιτούν υψηλότερη χρηματοδότηση, μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου και περισσότερο σύνθετες εταιρικές δομές.

Οι Financial Times δεν περιορίζονται σε μια γενική αποτίμηση του επιχειρηματικού μοντέλου. Επιχειρούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή των συναλλαγών ανάμεσα στη Metlen και την Egnatia Group, καθώς και να αποτυπώσουν τις εταιρικές διασυνδέσεις γύρω από τον Νίκο Παπαπέτρου, υψηλόβαθμο στέλεχος της Metlen και πρόσωπο με μακρά επαγγελματική και μετοχική σχέση με την Egnatia.

Η βασική θέση των Financial Times

Η αφετηρία του δημοσιεύματος είναι ότι η Metlen αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον σύνθετους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους με διεθνή παρουσία και εισαγωγή στον δείκτη FTSE 100.

Κατά τους Financial Times, η πολυπλοκότητα δεν προκύπτει μόνο από το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Προκύπτει κυρίως από τη συνύπαρξη παραδοσιακών βιομηχανικών δραστηριοτήτων με ένα μοντέλο ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας, στο οποίο εμπλέκονται εξαγορές εταιρειών, κοινές επιχειρήσεις, συμφωνίες μελλοντικών πληρωμών, θυγατρικές σε διαφορετικές χώρες και έργα των οποίων η τελική αξία εξαρτάται από την κατασκευή, την αδειοδότηση και την εμπορική τους ωρίμανση.

Το κρίσιμο ερώτημα που θέτει το δημοσίευμα είναι γιατί η διοίκηση της Metlen επέλεξε, από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, να επεκτείνει τόσο γρήγορα την έκθεσή της σε έργα με υψηλότερη χρηματοδοτική και εκτελεστική πολυπλοκότητα.

Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η στρατηγική είναι λανθασμένη. Σημαίνει, όμως, ότι οι επενδυτές χρειάζονται αναλυτικότερη πληροφόρηση για να μπορούν να αποτιμήσουν τον πραγματικό κίνδυνο, τις μελλοντικές ταμειακές ροές και τις οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε συναλλαγή.

Ο ρόλος του Νίκου Παπαπέτρου

Κεντρικό πρόσωπο στο ρεπορτάζ είναι ο Νίκος Παπαπέτρου, ο οποίος, σύμφωνα με τους Financial Times, εργάζεται στη Metlen από το 2015 και από το 2019 έχει αναλάβει επικεφαλής της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας.

Παράλληλα, η οικογένεια Παπαπέτρου συνδέεται με την Egnatia, μια ιδιωτική ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιακών και κατασκευαστικών έργων, η οποία έχει αποτελέσει βασικό επιχειρηματικό εταίρο της Metlen. Ο Νίκος Παπαπέτρου φέρεται, βάσει των εταιρικών στοιχείων που επικαλείται το δημοσίευμα, να διαθέτει συμμετοχή στην Egnatia.

Η Metlen δήλωσε στους Financial Times ότι διαφωνεί έντονα με την περιγραφή πως ο Νίκος Παπαπέτρου αποκόμισε προσωπικό όφελος από τις εμπορικές σχέσεις της εταιρείας με την Egnatia.

Η σημασία του στελέχους για τη Metlen αναδείχθηκε και χρηματιστηριακά. Μετά τις αναταράξεις που ακολούθησαν την προειδοποίηση για προβληματικά συμβόλαια στον κατασκευαστικό βραχίονα M Power Projects, η αγορά αναζητούσε ενδείξεις εμπιστοσύνης από τη διοίκηση. Η αγορά μετοχών της Metlen αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ από τον Νίκο Παπαπέτρου μέσα σε τέσσερις ημέρες στα τέλη Μαΐου ερμηνεύθηκε ως ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης και συνέβαλε στην άνοδο της μετοχής σε υψηλό τεσσάρων μηνών.

Η εταιρική διαδρομή μέσω Κύπρου

Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι αγορές των μετοχών πραγματοποιήθηκαν μέσω της Gioralex Holdings Limited, εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα κυπριακά εταιρικά αρχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, η ίδια εταιρεία κατέχει περίπου το ένα τρίτο της EGN Holding Limited, μητρικής εταιρείας της Egnatia.

Το διάγραμμα που δημοσιεύεται στην τρίτη σελίδα του ρεπορτάζ επιχειρεί να αποτυπώσει τις σχέσεις μεταξύ:

της οικογένειας Παπαπέτρου,

κυπριακών εταιρειών συμμετοχών,

της EGN Holding,

της Egnatia Group,

της EGN Projects,

της Metlen,

και της πρώην κοινής εταιρείας Metka EGN.

Οι ίδιοι οι Financial Times αναγνωρίζουν ότι το διάγραμμα δεν είναι πλήρες. Υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι καταδεικνύει πόσο δύσκολη είναι για έναν επενδυτή η συνολική κατανόηση των οικονομικών και διοικητικών σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί.

Από την κοινή εταιρεία Metka EGN στην πλήρη εξαγορά

Η Metka EGN δημιουργήθηκε το 2015 ως κοινή επιχείρηση της τότε Μυτιληναίος και της Egnatia. Η λογική της συνεργασίας ήταν σαφής: η Egnatia θα συνεισέφερε τεχνογνωσία στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων και η Metka θα προσέφερε την εμπειρία της στην κατασκευή, την προμήθεια εξοπλισμού και τη διαχείριση μεγάλων ενεργειακών έργων.

Διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας ορίστηκε ο Νίκος Παπαπέτρου.

Το 2020 η Metlen απέκτησε το ποσοστό της Egnatia στην κοινή επιχείρηση, καταβάλλοντας αρχικό τίμημα 26 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, η δραστηριότητα μετονομάστηκε σε Renewables & Storage Development και ο Νίκος Παπαπέτρου ανέλαβε γενικός διευθυντής του τομέα.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται ένα από τα σημαντικότερα σημεία του δημοσιεύματος.

Το earnout και η διαφορά των αποτιμήσεων

Η συμφωνία εξαγοράς δεν περιλάμβανε μόνο το αρχικό τίμημα των 26 εκατ. ευρώ. Προέβλεπε και πρόσθετη μελλοντική πληρωμή, γνωστή ως earnout, η οποία θα καταβαλλόταν το 2025 και θα εξαρτιόταν από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων απόδοσης.

Το ακριβές ύψος και οι αναλυτικοί όροι του earnout δεν είχαν δημοσιοποιηθεί.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι δημόσια διαθέσιμα έγγραφα εμφανίζουν μια φαινομενική απόκλιση περίπου 80 εκατ. ευρώ ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο η απαίτηση αποτιμήθηκε από την πλευρά του πωλητή και στον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκε στις ενοποιημένες υποχρεώσεις της σχετικής δραστηριότητας της Metlen.

Ειδικότερα, οι λογαριασμοί της βρετανικής EGN Projects για το 2021 εμφάνιζαν απαίτηση από earnout λίγο υψηλότερη από 90 εκατ. στερλίνες, ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 105 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η ετήσια οικονομική έκθεση της Metlen για το 2021 εμφάνιζε ενοποιημένες υποχρεώσεις του τομέα Renewables and Storage Development λίγο πάνω από τα 24 εκατ. ευρώ. Οι Financial Times σημειώνουν ότι δεν μπόρεσαν να εξακριβώσουν πλήρως την αιτία της διαφοράς, καθώς η συναλλαγή δεν αντιμετωπίστηκε από τη Metlen ως συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος και οι επιμέρους όροι της δεν αναλύθηκαν ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η διαφορά αυτή δεν αποδεικνύει από μόνη της λογιστική παράβαση. Διαφορετικές εταιρείες είναι δυνατόν να εμφανίζουν το ίδιο οικονομικό δικαίωμα με διαφορετικό τρόπο, λόγω λογιστικών εκτιμήσεων, πιθανοτήτων επίτευξης στόχων, προεξόφλησης μελλοντικών πληρωμών ή διαφορών στο πεδίο ενοποίησης.

Εκείνο που θέτουν ως ζήτημα οι Financial Times είναι η περιορισμένη δημόσια πληροφόρηση που θα επέτρεπε στην αγορά να συμφιλιώσει τις δύο αποτιμήσεις.

Οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της EGN Projects για τις αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις του 2021, η οποία δημοσιεύθηκε το 2024.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ελεγκτής ανέφερε ότι δεν είχε λάβει τις πληροφορίες που θεωρούσε αναγκαίες για να επαληθεύσει την αξία του earnout. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αναμενόμενες πληρωμές παρουσίαζαν καθυστέρηση.

Παρόμοιες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και στις οικονομικές καταστάσεις των επόμενων ετών. Στην έκθεση για το 2024 αναφέρεται ότι μετά το τέλος της χρήσης η Metlen κατέβαλε 25 εκατ. ευρώ προς την EGN Projects, αλλά εξακολουθούσε να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα για το κατά πόσο θα καταβαλλόταν ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό.

Η Metlen απάντησε ότι κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, το 2019, ο Νίκος Παπαπέτρου δεν θεωρούνταν συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Κατά συνέπεια, η συναλλαγή δεν υπαγόταν στις ειδικές υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που ισχύουν για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Η εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι, επειδή ήδη ασκούσε έλεγχο στη Metka EGN πριν από την εξαγορά του υπόλοιπου ποσοστού, δεν υπήρχε υποχρέωση χωριστής δημοσιοποίησης των αναλυτικών συμβατικών όρων, συμπεριλαμβανομένου του earnout.

Η δεύτερη συναλλαγή των 56 εκατ. ευρώ

Το 2021 η Metlen και η Egnatia προχώρησαν σε νέα συμφωνία, με τη Metlen να αγοράζει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών και έργων αποθήκευσης ενέργειας έναντι 56 εκατ. ευρώ.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι ο Νίκος Παπαπέτρου βρισκόταν και στις δύο πλευρές της συναλλαγής: ως διοικητικό στέλεχος της αγοράστριας Metlen και ως μέτοχος της πωλήτριας πλευράς.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν χαρακτηρίστηκε ως συναλλαγή συνδεδεμένων μερών στις αγγλόφωνες ετήσιες εκθέσεις της Metlen. Η εταιρεία παρέπεμψε, ωστόσο, σε ελληνόγλωσση ανακοίνωση που είχε κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην οποία η Egnatia προσδιοριζόταν ως συνδεδεμένο μέρος. Η ανακοίνωση συνοδευόταν και από ανεξάρτητη γνωμοδότηση για το εύλογο του τιμήματος.

Η Metlen υποστηρίζει ότι όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και γνωστοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Οι καθυστερήσεις στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Οι Financial Times εξετάζουν και την πορεία υλοποίησης των έργων που αποκτήθηκαν.

Το 2021 η Metlen είχε αναφέρει ότι το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο διέθετε δυνητική ισχύ 1,48 GW και ότι η κατασκευή του θα ολοκληρωνόταν έως το τέλος του 2023.

Ωστόσο, στην ετήσια έκθεση για το 2023 η εταιρεία εξακολουθούσε να βρίσκεται στην πρώτη φάση κατασκευής, με στόχο την παράδοση μόλις 135 MW. Στο τέλος του 2025 η Metlen ανέφερε ότι διέθετε στην Ελλάδα 704 MW έργων ανανεώσιμων πηγών υπό κατασκευή και 484 MW ήδη σε λειτουργία.

Η Metlen απάντησε ότι σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου έχει ήδη ολοκληρωθεί ή τεθεί σε λειτουργία, ενώ οι καθυστερήσεις στα εναπομείναντα έργα συνδέονται κυρίως με διαδικασίες αδειοδότησης και εγκρίσεις από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Πρόκειται για μια απάντηση που έχει αντικειμενική βάση, καθώς η ωρίμανση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα συχνά καθυστερεί λόγω πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και δικτυακών περιορισμών. Παρ’ όλα αυτά, η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους αρχικούς στόχους και στο πραγματικό χρονοδιάγραμμα παραμένει σημαντική για την επενδυτική αξιολόγηση.

Οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις

Το δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη σε πρόσθετες εξαγορές εταιρειών του ομίλου Egnatia από τη Metlen, όπως η Egnatia Real Estate Exploitation το 2023 και η Egnatia Ergo Energy το 2024.

Παράλληλα, καταγράφει τις διαδοχικές εταιρικές αναδιαρθρώσεις:

το RSD μετονομάστηκε σε M-Renewables το 2023,

ενώ το 2025 η δραστηριότητα συνενώθηκε με τον βραχίονα μηχανικής και κατασκευής για τη δημιουργία του M-Reset.

Οι Financial Times σημειώνουν ότι η πλήρης κατανόηση της δομής απαιτεί συνδυαστική μελέτη ελληνικών, βρετανικών και κυπριακών εταιρικών εγγράφων, καθώς και οικονομικών καταστάσεων πολλών θυγατρικών.

Αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό επενδυτικό μήνυμα του δημοσιεύματος: ανεξάρτητα από το αν κάθε επιμέρους συναλλαγή είναι νομικά και λογιστικά ορθή, η συνολική πολυπλοκότητα αυξάνει το λεγόμενο «discount διακυβέρνησης» που μπορεί να εφαρμόζει η αγορά.

Η κατηγορηματική απάντηση της Metlen

Η Metlen απορρίπτει ευθέως οποιοδήποτε συμπέρασμα περί προβληματικών ή αθέμιτων συναλλαγών.

Στην απάντησή της προς τους Financial Times αναφέρει ότι η εξαγορά του υπόλοιπου ποσοστού της Metka EGN υπαγορεύθηκε από στρατηγικούς λόγους και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλες τις νόμιμες και εταιρικές διαδικασίες.

Υποστηρίζει ακόμη ότι:

η διατήρηση της διοικητικής συνέχειας ήταν αναγκαία για την ανάπτυξη της δραστηριότητας,

όλες οι συναλλαγές με εταιρείες του ομίλου Egnatia πραγματοποιήθηκαν σε όρους αγοράς,

οι αποτιμήσεις ήταν εύλογες,

ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις,

και κανένα πρόσωπο δεν απέκτησε αθέμιτο όφελος.

Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά την άποψη ότι οι γνωστοποιήσεις της υπήρξαν ελλιπείς ή ότι κάποιος ιδιώτης ευνοήθηκε παράτυπα από τις συναλλαγές.

Τι σημαίνει το δημοσίευμα για τους επενδυτές

Το άρθρο των Financial Times δεν παρουσιάζει αποδείξεις παρανομίας και το δηλώνει ρητά. Το πραγματικό του αντικείμενο είναι η ποιότητα της εταιρικής πληροφόρησης.

Για έναν διεθνή επενδυτή, τα βασικά ερωτήματα είναι τέσσερα:

Πρώτον, πόσο εύκολα μπορούν να αποτιμηθούν οι πραγματικές υποχρεώσεις που συνδέονται με earnouts και εξαγορές έργων;

Δεύτερον, πόσο έγκαιρα και με πόση λεπτομέρεια δημοσιοποιούνται συναλλαγές στις οποίες υπάρχουν διοικητικές, οικογενειακές ή μετοχικές διασυνδέσεις;

Τρίτον, ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό μετατροπής του θεωρητικού ενεργειακού χαρτοφυλακίου σε κατασκευασμένη, λειτουργική και ταμειακά αποδοτική ισχύ;

Τέταρτον, κατά πόσο η συνεχής αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών μονάδων βοηθά την αποτελεσματικότητα ή δυσκολεύει τη σύγκριση των οικονομικών μεγεθών από χρήση σε χρήση;

Η Metlen έχει αναμφισβήτητα μετασχηματιστεί σε διεθνή ενεργειακό και βιομηχανικό όμιλο, με σημαντικό αποτύπωμα στην παραγωγή ενέργειας, στις ΑΠΕ, στις κατασκευές και στα μέταλλα. Η ένταξή της στον FTSE 100 ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή της προβολή, αύξησε όμως και τον βαθμό ελέγχου που δέχεται από αναλυτές, θεσμικούς επενδυτές και μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η αυστηρή συμμόρφωση με το γράμμα του νόμου ενδέχεται να μην αρκεί από μόνη της. Οι διεθνείς αγορές απαιτούν συχνά πληροφόρηση ευρύτερη από το κατώτατο κανονιστικό όριο: σαφέστερη παρουσίαση των συναλλαγών, των οικονομικών υποχρεώσεων, των συνδεδεμένων σχέσεων και της πραγματικής προόδου των έργων.

Αυτό είναι και το βασικό συμπέρασμα της δημοσίευσης των Financial Times. Δεν διατυπώνεται κατηγορία περί παρανομίας. Διατυπώνεται, όμως, ένα σαφές αίτημα προς τη Metlen: όσο ο όμιλος μεγαλώνει, διεθνοποιείται και διεκδικεί υψηλότερη αποτίμηση, τόσο περισσότερο θα πρέπει να απλοποιεί την εικόνα του και να ενισχύει τη διαφάνεια προς την αγορά.