Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, July 20
    ryanair:-Μείωση-κερδών-το-α’-τρίμηνο-λόγω-των-τιμών-των-καυσίμων
    Ryanair: Μείωση κερδών το α’ τρίμηνο λόγω των τιμών των καυσίμων

    Ryanair: Μείωση κερδών το α’ τρίμηνο λόγω των τιμών των καυσίμων

    By Ευρώπη No Comments2 Mins Read

    Η Ryanair ανακοίνωσε τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή α’ τριμήνου, ύψους 538 εκατ. ευρώ, τα οποία ωστόσο ήταν μειωμένα κατά 34% λόγω της καθυστέρησης των κρατήσεων από τους καταναλωτές εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

    Η αεροπορική εταιρεία είδε τα κέρδη της μετά από φόρους στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου να μειώνονται στα 538 εκατομμύρια ευρώ (615,3 εκατομμύρια δολάρια), από 820 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Η Ryanair δήλωσε ότι το 20% των μη αντισταθμισμένων καυσίμων της εκτέθηκε στις αυξήσεις τιμών, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 6%.

    Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν επίσης κατά 11% στα 3,81 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς η τιμή των καυσίμων της, τα οποία δεν αντισταθμίζονται με 20%, υπερδιπλασιάστηκε στο τρίμηνο.

    Οι μετοχές υποχώρησαν κατά 5,6% λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς.

    Το καύσιμο αεριωθούμενων της εταιρείας για το 2027 είναι επί του παρόντος αντισταθμισμένο κατά 80% στα 67 δολάρια ανά βαρέλι και κατά 15% για το 2028 στα 85 δολάρια ανά βαρέλι.

    «Οι ναύλοι του πρώτου τριμήνου (οι οποίοι επωφελήθηκαν από ένα πλήρες Πάσχα κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2025) χρειάστηκαν τόνωση, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε διστακτικότητα των καταναλωτών, ανησυχίες για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών στην ΕΕ, οικονομική αβεβαιότητα και καθυστερημένες κρατήσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι.

    Προτιμώμενη πηγή στην Google

    Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply