ryanair:-Μείωση-κερδών-το-α’-τρίμηνο-λόγω-των-τιμών-των-καυσίμων

Η Ryanair ανακοίνωσε τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή α’ τριμήνου, ύψους 538 εκατ. ευρώ, τα οποία ωστόσο ήταν μειωμένα κατά 34% λόγω της καθυστέρησης των κρατήσεων από τους καταναλωτές εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική εταιρεία είδε τα κέρδη της μετά από φόρους στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου να μειώνονται στα 538 εκατομμύρια ευρώ (615,3 εκατομμύρια δολάρια), από 820 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος.

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Η Ryanair δήλωσε ότι το 20% των μη αντισταθμισμένων καυσίμων της εκτέθηκε στις αυξήσεις τιμών, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 6%.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν επίσης κατά 11% στα 3,81 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς η τιμή των καυσίμων της, τα οποία δεν αντισταθμίζονται με 20%, υπερδιπλασιάστηκε στο τρίμηνο.

Οι μετοχές υποχώρησαν κατά 5,6% λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς.

Το καύσιμο αεριωθούμενων της εταιρείας για το 2027 είναι επί του παρόντος αντισταθμισμένο κατά 80% στα 67 δολάρια ανά βαρέλι και κατά 15% για το 2028 στα 85 δολάρια ανά βαρέλι.

«Οι ναύλοι του πρώτου τριμήνου (οι οποίοι επωφελήθηκαν από ένα πλήρες Πάσχα κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2025) χρειάστηκαν τόνωση, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε διστακτικότητα των καταναλωτών, ανησυχίες για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών στην ΕΕ, οικονομική αβεβαιότητα και καθυστερημένες κρατήσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι.