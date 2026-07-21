Ίδρυμα Μποδοσάκη: 64 νέες υποτροφίες για ανώτερες σπουδές σε διεθνή πανεπιστήμια

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε την παροχή 64 νέων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, μεταδιδακτορική έρευνα και βραχυχρόνιες ερευνητικές αποστολές, υποστηρίζοντας νέους επιστήμονες που θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ανάμεσα στους νέους υποτρόφους, ο Κωνσταντίνος θα παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Υγεία στο Πανεπιστήμιο Yale, εστιάζοντας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης στη δημόσια υγεία. Ο Αλέξανδρος θα ειδικευτεί στη διαχείριση κινδύνων καταστροφών και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο Πανεπιστήμιο Lund.

Η Άννα θα συνεχίσει τις σπουδές της στην Αεροδιαστημική Μηχανική και τις Διαστημικές Τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο του Colorado Boulder, ενώ η Κωνσταντίνα θα εξειδικευθεί στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών στο TU Delft. Επιπλέον, ο Τάσος θα σπουδάσει Τεχνητή Νοημοσύνη στην Επιχειρηματική Αναλυτική στο UC Berkeley, ενώ ο Μανώλης θα ερευνήσει τη σύνδεση Τεχνητής Νοημοσύνης και Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η Άννα Μαρία, η οποία αρχίζει μεταπτυχιακές σπουδές στις Φαρμακευτικές Επιστήμες στο ETH Ζυρίχης, δήλωσε ότι «η υποτροφία είναι μια σημαντική στήριξη για τα επόμενα ακαδημαϊκά μας βήματα, αλλά κυρίως αποτελεί πολύτιμη ένδειξη εμπιστοσύνης και πίστης στις ικανότητές μας».

Με τις πρόσφατες υποτροφίες, η κοινότητα του Ιδρύματος αριθμεί πλέον περισσότερους από 2.800 υποτρόφους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.