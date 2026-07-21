Αύξηση κύκλου εργασιών το 2025 για την ΟΠΤΙΜΑ, κέρδη 11,3 εκατ. ευρώ

Η ΟΠΤΙΜΑ, η ελληνική εταιρεία πρωτοκαθεδρίας στον τομέα των τυροκομικών, διατήρησε την ηγετική της θέση και το 2025, ακολουθώντας σταθερά την αναπτυξιακή της στρατηγική.

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Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025 ανήλθε σε 222,5 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας κατά 3,9% σε σύγκριση με τα 214,1 εκατ. ευρώ του 2024. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 11,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανόδου των πωλήσεων και του εξορθολογισμού του προϊόντικού και πελατειακού μείγματος στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Στην ελληνική αγορά, η ΟΠΤΙΜΑ διατήρησε την ηγετική της θέση στην κατηγορία του τυριού, ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς της από 13,4% σε 13,6%, επεκτείνοντας την απόσταση από τον δεύτερο ανταγωνιστή της. Αυτή η θετική εξέλιξη οφείλεται στη συνεχόμενη ενίσχυση των ισχυρών brand names της εταιρείας (ΗΠΕΙΡΟΣ, Adoro, Dirollo, Λεβέτι, Λογάδι, Ορεινές Πλαγιές, Ταλαγάνι Αποστόλου και Kerrygold) μέσω καινοτομίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Στο τομέα των εξαγωγών, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 3,8%, με σημαντική ανάπτυξη σε μεγάλες αγορές φέτας, όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Η Διοίκηση της ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ δήλωσε σχετικά με τα φετινά αποτελέσματα: «Για μια ακόμη χρονιά, τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές μας προτεραιότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο μέσω του κανάλι της Λιανικής όσο και του Β2Β. Παρά τις προκλήσεις ενός δύσκολου περιβάλλοντος με δομικές αλλαγές και ανταγωνιστικές πιέσεις, καταφέραμε να τοποθετήσουμε τα προϊόντα μας σε περισσότερα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα βελτιώσαμε την αποδοτικότητα των εμπορικών μας δραστηριοτήτων με σημαντικές παρεμβάσεις στο μείγμα πελατών και προϊόντων που επενδύουμε».