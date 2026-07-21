Αύξηση πωλήσεων για την ελληνική εταιρεία καλλυντικών Seventeen

Η ΕΛΛΕΝΙΚΑ-Hellenica, γνωστή για τα επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών Lorvenn και τα καλλυντικά Seventeen, ολοκλήρωσε το 2025 με υψηλότερο κύκλο εργασιών, αλλά μειωμένη κερδοφορία. Οι πιέσεις στην τελική γραμμή οφείλονται στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τα καθαρά αποτελέσματα.

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Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41,99 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με τα 39,57 εκατ. ευρώ του 2024. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 2,09 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 3,03 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας πτώση περίπου 31%. Τα EBITDA υποχώρησαν στα 4,82 εκατ. ευρώ από 5,60 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA περιορίστηκε στο 11,48% από 14,14%.

Η κερδοφορία επηρεάστηκε από την αύξηση των εξόδων διάθεσης, των λοιπών λειτουργικών επιβαρύνσεων και του χρηματοοικονομικού κόστους, με τους χρεωστικούς τόκους να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

Παρά τις πιέσεις στην κερδοφορία, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 4,18 εκατ. ευρώ, από 2,55 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 23,13 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 22,06 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, με τα ενσώματα πάγια να φτάνουν τα 9,64 εκατ. ευρώ από 8,23 εκατ. ευρώ.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή προτεινόμενου μερίσματος 830 χιλ. ευρώ, το οποίο είναι χαμηλότερο από το 1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σημαντική αναφορά στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή είναι η γνώμη με επιφύλαξη. Ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει ότι στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί η απαιτούμενη πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, εάν είχε σχηματιστεί η σχετική πρόβλεψη, οι απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και της χρήσης 2025 θα ήταν χαμηλότερα κατά 3,25 εκατ. ευρώ και 250 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.