Βρετανία:-Ο-Άντι-Μπέρναμ-καταργεί-τον-ΦΠΑ-στο-ρεύμα

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, τουλάχιστον κατά 45 λίρες, αναμένεται να δουν οι Βρετανοί, καθώς ο νέος πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ θα καταργήσει τον ΦΠΑ από τους οικιακούς λογαριασμούς τον Οκτώβριο, στην πρώτη σημαντική πολιτική του απόφαση.

Ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στο οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα θα μειωθεί από 5% σε 0%, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου.

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Ο νέος πρωθυπουργός δήλωσε ότι το μέτρο θα «δώσει στους ανθρώπους χώρο να αναπνεύσουν» και θα «βάλει περισσότερα χρήματα στις τσέπες τους».

«Λαμβάνουμε άμεσα μέτρα για να μειώσουμε τους φόρους στους λογαριασμούς ενέργειας, να βάλουμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων και να επαναφέρουμε την ελπίδα».

Ο νέος υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι , πρόσθεσε: «Η σημερινή μείωση του φόρου στην ενέργεια θα δώσει στις οικογένειες ανάσα στους λογαριασμούς και θα προσφέρει κάποια σιγουριά αυτόν τον χειμώνα».

Ο Μπέρναμ ανέλαβε πρωθυπουργός τη Δευτέρα με την υπόσχεση να «επαναφέρει την ελπίδα» στην πολιτική του Γουέστμινστερ.

Εξέπληξε πολλούς με την επιλογή του Χίλι ως υπουργού Οικονομικών, παρά την έντονη πίεση από συμμάχους όπως ο Εντ Μίλιμπαντ και η Σαμπάνα Μαχμούντ.

Την Τρίτη, ο Μπέρναμ αναμένεται να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδιά του για το κόστος ζωής, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του φόρου στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC