Βρετανία:-Ο-Άντι-Μπέρναμ-σχεδιάζει-την-κατάργηση-του-ΦΠΑ-στο-οικιακό-ρεύμα-από-την-1η-Οκτώβρη

Η κυβέρνηση του νέου βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ θα προχωρήσει σε μείωση φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ την Τρίτη 21/7, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών του για αντιμετώπιση της ακρίβειας.

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Συγκεκριμένα, η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει την κατάργηση του ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου.

Το κόστος του μέτρου για την τρέχουσα οικονομική χρονιά θα καλυφθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού προγράμματος ψηφιακής ταυτότητας, ύψους 1,8 δισ. λιρών (2,12 δισ. ευρώ).

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, η κυβέρνηση Μπέρναμ προβλέπεται να καταργήσει το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας (digital ID programme) και τα κονδύλια που θα εξοικονομηθούν θα χρηματοδοτήσουν τη μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα.

Το γραφείο του Μπέρναμ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι μία από τις πρώτες του κινήσεις ως επόμενου ηγέτη της Βρετανίας θα είναι η κατάργηση των κυβερνητικών σχεδίων για πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας.

Το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας προέβλεπε την απόκτηση ψηφιακού εγγράφου ταυτότητας από όλους τους εργαζόμενους, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης· ωστόσο είχε χαρακτηριστεί «φιάσκο» από διακομματική επιτροπή βουλευτών.

Ως νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ επιδιώκει να κινηθεί γρήγορα ώστε να δείξει ότι η βρετανική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο, μετά από χρόνια στασιμότητας, γράφει το Reuters.

Πώς ο Άντι Μπέρναμ εγκατέλειψε γρήγορα το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας που προωθούσε ο Στάρμερ

Το σχέδιο του Στάρμερ ήταν μέχρι το 2029 να υλοποιήσει το σχέδιο της πανεθνικής ψηφιακής ταυτότητας, η οποία δεν θα ήταν μεν υποχρεωτική αλλά απαραίτητη για να αποδείξει κανείς το δικαίωμά του να εργάζεται. Ακροδεξιοί πολιτικοί, αλλά και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι αυτό θα ήταν ένα ακόμη μέσο της κυβέρνησης για να ελέγχει τους πολίτες.

Η κυβέρνηση στη συνέχεια αναθεώρησε την απόφασή της να καταστεί υποχρεωτική η ταυτότητα προκειμένου κάποιος να μπορεί να εργαστεί.

Το σχέδιο αυτό είχε ανακοινωθεί πέρυσι τον Σεπτέμβριο από τον Κιρ Στάρμερ, με σκοπό την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Προκάλεσε όμως έντονες ανησυχίες σε μια χώρα που ήταν ανέκαθεν επιφυλακτική απέναντι στους ελέγχους ταυτοποίησης και όπου δεν υπάρχουν ταυτότητες, μια ανησυχία που τροφοδοτήθηκε από μια συνεχή ροή παραπληροφόρησης, κυρίως από την άκρα Δεξιά.