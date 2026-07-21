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    ΓΕΚ-Τέρνα:-Νέα-σύμβαση-e380-εκατ.-για-σιδηροδρομικό-έργο-στη-Ρουμανία
    ΓΕΚ Τέρνα: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

    ΓΕΚ Τέρνα: Υπογραφή νέας σύμβασης αξίας €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

    By Updated: Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ενισχύει τη θέση της στη Ρουμανία, με την υπογραφή χθες Δευτέρα της σύμβασης για το σιδηροδρομικό έργο Filiași – Igiroasa (Lot 2) στο Βουκουρέστι.

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    Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) και της κοινοπραξίας TrackWorks, στην οποία συμμετέχει ο κατασκευαστικός τομέας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ποσοστό 74% και η Alstom Romania. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ.

    Το Lot 2 περιλαμβάνει το σχέδιο και την πλήρη αναβάθμιση του τμήματος από Filiași έως Igiroasa, μήκους περίπου 44 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș.

    Στα τέλη Μαρτίου, η κοινοπραξία είχε υπογράψει επίσης τη σύμβαση για το πρώτο τμήμα (Lot 1) του άξονα, από Craiova έως Filiași, με προϋπολογισμό 410 εκατ. ευρώ, όπου η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 69%.

    Τα δύο τμήματα (Lot 1, Lot 2) συνιστούν τον σιδηροδρομικό άξονα Craiova – Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, του οποίου τον πλήρη σχεδιασμό και την ανακατασκευή έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ.

    Ο στόχος του έργου, που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια, είναι η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας έως 160 χλμ./ώρα για τους επιβατικούς συρμούς και 120 χλμ./ώρα για τους εμπορευματικούς, με δυνατότητα διέλευσης συρμών μήκους έως 740 μέτρων.

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