ΓΕΚ Τέρνα: Υπογραφή νέας σύμβασης αξίας €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ενισχύει τη θέση της στη Ρουμανία, με την υπογραφή χθες Δευτέρα της σύμβασης για το σιδηροδρομικό έργο Filiași – Igiroasa (Lot 2) στο Βουκουρέστι.

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Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) και της κοινοπραξίας TrackWorks, στην οποία συμμετέχει ο κατασκευαστικός τομέας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ποσοστό 74% και η Alstom Romania. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ.

Το Lot 2 περιλαμβάνει το σχέδιο και την πλήρη αναβάθμιση του τμήματος από Filiași έως Igiroasa, μήκους περίπου 44 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș.

Στα τέλη Μαρτίου, η κοινοπραξία είχε υπογράψει επίσης τη σύμβαση για το πρώτο τμήμα (Lot 1) του άξονα, από Craiova έως Filiași, με προϋπολογισμό 410 εκατ. ευρώ, όπου η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 69%.

Τα δύο τμήματα (Lot 1, Lot 2) συνιστούν τον σιδηροδρομικό άξονα Craiova – Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, του οποίου τον πλήρη σχεδιασμό και την ανακατασκευή έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ.

Ο στόχος του έργου, που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια, είναι η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας έως 160 χλμ./ώρα για τους επιβατικούς συρμούς και 120 χλμ./ώρα για τους εμπορευματικούς, με δυνατότητα διέλευσης συρμών μήκους έως 740 μέτρων.