Γιατί-το-φυσικό-αέριο-θα-φτάσει-τα-100-ευρώ-τη-μεγαβατώρα-στην-ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορεί να δουν τις τιμές του φυσικού αερίου να εκτοξεύονται στα 100 ευρώ τη μεγαβατώρα τον επερχόμενο χειμώνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος οικονομικού εκτροχιασμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Ευρωπαίοι ενεργειακοί αναλυτές εξηγούν στη Ναυτεμπορική ότι «οι τιμές θα απογειωθούν γιατί τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σήμερα στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών. Η αναπλήρωσή τους σε ποσοστό 90% για τον χειμώνα, θα κοστίσει πολύ ακριβά, καθώς στην αγορά TTF του Αμστερνταμ ήδη η τιμή του φυσικού αερίου είναι πάνω από τα 50 ευρώ τη μεγαβατώρα».

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Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προσωρινά αφαιρέσει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών LNG από την αγορά και έχει καταστρέψει το 17% της εξαγωγικής ικανότητας του Κατάρ. Οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις θα χρειαστούν χρόνια για να ανακατασκευαστούν και η επανεκκίνηση των μονάδων δεν θα είναι άμεση.

Αν έχουμε πολύ κρύο χειμώνα…

Η πλατφόρμα Montel news εκτιμά μάλιστα ότι σε περίπτωση ενός ιδιαίτερα κρύου χειμώνα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να διπλασιαστούν και να ξεπεράσουν κατά πολύ τα 100 ευρώ. «Αν και ο κίνδυνος φυσικής έλλειψης αερίου εξακολουθεί να θεωρείται χαμηλός, τα αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα πενταετίας, αφήνοντας την ευρωπαϊκή αγορά ευάλωτη σε τυχόν περαιτέρω προβλήματα», σημειώνουν παράγοντες της αγοράς ενέργειας.

Αυξανόμενη ζήτηση στην Ασία

Το πρόβλημα επιτείνεται μάλιστα λόγω της αυξανόμενης ζήτησης LNG στην Ασία. Η ισχυρή ασιατική ζήτηση, οι μειωμένες εξαγωγές από το Κατάρ και η αστάθεια στο Στενό του Ορμούζ εκτρέπουν τις αποστολές LNG προς την Ανατολή, οι οποίες, υπό κανονικές συνθήκες, θα κατέληγαν σε ευρωπαϊκούς τερματικούς σταθμούς.

«Τα αμερικανικά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που κατευθύνονται στην Ευρώπη, εκτρέπονται στην Ασία λόγω υψηλότερων προσφορών από την Κίνα, την Ιαπωνία και την Κορέα», προειδοποιούν οι ίδιες πηγές στη «Ν».

Για παράδειγμα, το Hlaitan, ένα πλοίο μεταφοράς LNG ναυλωμένο από την TotalEnergies, αναχώρησε από το Φρίπορτ του Τέξας στις 28 Ιουνίου, αρχικά με προορισμό τη Γαλλία. Λίγο αργότερα, άλλαξε διαδρομή αφού οι traders έλαβαν υψηλότερη προσφορά από την Ασία.

Οι εισαγωγές LNG από την Ασία αναμένεται να φτάσουν τους 23,05 εκατομμύρια τόνους τον Ιούλιο, τον υψηλότερο όγκο τους σε έξι μήνες και 6% υψηλότερο από ό,τι τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025. Η Κίνα θα απορροφήσει 5,62 εκατομμύρια τόνους, 55% περισσότερους από ό,τι τον Απρίλιο.

Απαιτείται αύξηση 13% στις εισαγωγές LNG στην ΕΕ

Η συνέπεια είναι η μείωση των διαθέσιμων όγκων για την Ευρώπη. Οι παραδόσεις αμερικανικού LNG στην Ευρώπη αναμένεται να μειωθούν σε περίπου 3,94 εκατομμύρια τόνους τον Ιούλιο, σε σύγκριση με 7,79 εκατομμύρια τον Ιανουάριο.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι γεμάτες σήμερα μόλις κατά 28%. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) εκτιμά μάλιστα ότι η ΕΕ θα χρειαστεί να αυξήσει τις εισαγωγές LNG κατά περίπου 13% σε σύγκριση με το 2025 για να επιτύχει τον στόχο του 90% έως τον Νοέμβριο.

Κρίσιμη μεταβλητή η Ρωσία

Η έλλειψη κινήτρων για την αποθήκευση αερίου και η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο περιπλέκουν, πάντως, τον εφοδιασμό πριν από τον χειμώνα.

Η Ρωσία παραμένει μια κρίσιμη μεταβλητή. Η ΕΕ έλαβε έναν ρεκόρ όγκου σχεδόν 10 εκατομμυρίων τόνων από το κοίτασμα Γιαμάλ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με κύριους προορισμούς τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ισπανία. Αυτή η εξάρτηση συμπίπτει με τη σταδιακή εφαρμογή της απαγόρευσης της ΕΕ για το ρωσικό φυσικό αέριο.

Καθησυχάζει η Κομισιόν

Η Κομισιόν εμφανίζεται, προς το παρόν, καθησυχαστική. Η Ομάδα Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο πιστεύει ότι δεν υπάρχει απειλή για την ασφάλεια του εφοδιασμού τον επόμενο χειμώνα και θεωρεί ότι τα αποθέματα στο 80% θα ήταν επαρκή.

«Σε ένα σχετικά ευνοϊκό σενάριο, οι εξαγωγές του Κατάρ θα επανέλθουν σε κάποια κανονικότητα τον Οκτώβριο, ο ανταγωνισμός στην Ασία για το αμερικανικό LNG θα μειωθεί και η Ευρώπη θα μπορούσε να επιταχύνει τις εισροές της. Υπό αυτή την υπόθεση, τα επίπεδα αποθήκευσης θα φτάσουν το 75%, ένα χαμηλό αλλά διαχειρίσιμο επίπεδο κατά τη διάρκεια ενός κανονικού χειμώνα», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

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