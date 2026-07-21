Δένδιας-από-τη-Σχολή-Ικάρων:-Υπαρξιακή-αναγκαιότητα-να-έχουμε-επαρκείς-και-τεχνολογικά-ανεπτυγμένες-Ένοπλες-Δυνάμεις

Το γεγονός ότι για την Ελλάδα αποτελεί «υπαρξιακή αναγκαιότητα» το να έχει επαρκείς Ένοπλες Δυνάμεις, τεχνολογικά ανεπτυγμένες υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, στην τελετή υπογραφής σύμβασης δωρεάς για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της 5ης Μοίρας Ικάρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων «Υπσγός (Ι) Νικόλαος Σιαλμάς».

Το έργο κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της 5ης Μοίρας Ικάρων υλοποιείται με δωρεά του υποναυάρχου ε.τ. Παναγιώτη Λασκαρίδη ΠΝ, διευθύνοντος συμβούλου της Lavinia Corp. Laskaridis Shipping Co.Ltd. και προέδρου του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε από τον διοικητή της Σχολής Ικάρων υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Καραμάνη και τον δωρητή Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Η τελετή σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου το οποίο θα υπηρετήσει τη διαβίωση και την εκπαίδευση των Ικάρων. Το νέο διώροφο οίκημα κοιτώνων Ικάρων, συνολικής επιφανείας περίπου 4.000 τ.μ., προβλέπεται να διαθέτει 128 κλίνες (64 σε κάθε όροφο), καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους μελέτης. Το εκτιμώμενο κόστος του εγχειρήματος αγγίζει τα 4,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών, φιλική προς το περιβάλλον και σύμφωνη με τις σύγχρονες επιταγές περί εξοικονόμησης ενέργειας.

Απευθυνόμενος στους Ικάρους, ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Η χώρα δεν είναι μια χώρα η οποία θα επιβιώσει εάν δεν έχει επαρκείς Ένοπλες Δυνάμεις, δεν είναι θέμα πολιτικής ή άλλης επιλογής, είναι υπαρξιακή αναγκαιότητα. Αυτή η υπαρξιακή αναγκαιότητα δεν μπορεί να υπηρετηθεί εάν το ανθρώπινο δυναμικό που την υπηρετεί δεν έχει την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος το οποίο επιτελεί και την απόλυτη αίσθηση της ηθικής υπεροχής που του δημιουργεί αυτό το καθήκον».

Μιλώντας για την αποστολή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ίδια δουλειά του καθενός από εμάς και εκείνου που «το πρωί φοράει τη στολή για να υπερασπίσει την πατρίδα του».

«Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν αξιολογείται το ίδιο. Ζούμε σε μια κοινωνία ισοπέδωσης. Σε αυτόν ειδικά τον τομέα αυτό δεν είναι παραδεκτό να ισχύσει. Για να έχετε, όμως, την αίσθηση αυτού του υπερβάλλοντος καθήκοντος και της υπερβάλλουσας αποστολής, η πατρίδα πρέπει να σας παρέχει το περιβάλλον αυτό, που σας δίνει την αίσθηση αυτής της σοβαρότητας και αυτού του υπέρτερου καθήκοντος. Και αυτό, λυπάμαι να πω, ίσως σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της υπερδεκαετούς τεράστιας οικονομικής κρίσης, αλλά και εν μέρει εξαιτίας της προτεραιοποίησης που η Πολιτεία έχει κάνει στην ιστορία της, να μην συνέβη» εξήγησε.

Όμως, συνέχισε αναφερόμενος στο Στεγαστικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «έχουμε πάρει την απόλυτη απόφαση ότι αυτό θα αλλάξει. Πρόταξα, βέβαια, την κατεύθυνση των πόρων, που πάντα είναι περιορισμένοι, στο Στεγαστικό σας, δηλαδή στη δυνατότητα του κάθε στελέχους, όταν μετατίθεται σε τόπο που δεν επιθυμεί, να παίρνει τα κλειδιά ενός σπιτιού, που να του επιτρέπει να στεγάσει αυτόν ή αυτήν και την οικογένειά του. Ήδη, ανακοινώνουμε τη φάση του Στεγαστικού των 60 εκατ. ευρώ για το έτος από δω και πέρα. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει περίπου 400 σπίτια, μέχρι το τέλος του ’26 θα τελειώσουμε άλλα 800 σπίτια».

«Σε αυτά τα 60 εκατ. δεν είναι μόνο σπίτια, του συνολικού Στεγαστικού των 17.000 σπιτιών, είναι και στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για τους απόστρατους και είναι και σταθμοί για τα παιδιά, για τα νηπιαγωγεία, για να μπορεί η στρατιωτική οικογένεια να κάνει παιδιά, χωρίς το άγχος του ποιος θα τα προστατεύσει, πού θα τα αφήσει όταν επιτελεί τα καθήκοντά της» ανέλυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Το 2030 φιλοδοξία μας είναι η χώρα να έχει τις πιο σύγχρονες δυνάμεις στην ιστορία της, τις πιο ισχυρές δυνάμεις της ιστορίας της, τις πιο σύγχρονες δυνάμεις πια στην Ευρώπη» υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε στα εγκαίνια της Σχολής των Μη Επανδρωμένων της Αεροπορίας, που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην Τρίπολη, και ανέφερε: «Εσείς, η δική σας γενιά, θα υπηρετήσει και αυτή την αναγκαιότητα, η οποία όμως μας δίνει τεράστιο εύρος δυνατοτήτων. Εάν δεν ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας. Και θα τις ενσωματώσουμε με τεράστια ταχύτητα, γιατί είχαμε μείνει πίσω, γιατί η απειλή είχε προχωρήσει πολύ πιο μπροστά από εμάς. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία αν οι άνθρωποι οι οποίοι τα υπηρετούν δεν απολαμβάνουν αυτού του αισθήματος υπεροχής που τους δίνει το μέγιστο καθήκον το οποίο υπηρετούν. Και για να αισθανθείτε αυτό το αίσθημα υπεροχής, πρέπει η πατρίδα, η κυβέρνηση, αλλά και η κοινωνία των πολιτών, όπως και αν αυτή εκφράζεται, να σας επιτρέψει να ζείτε και να εργάζεστε σ’ αυτές τις εγκαταστάσεις, που εκφράζουν και αυτές με τη σειρά τους το αίσθημα της υπεροχής».

Για τον δωρητή υποναύαρχο ε.τ. Παναγιώτη Λασκαρίδη ΠΝ ανέφερε: «Η σεμνότητά του συνήθως είναι τέτοια που τον ενοχλεί να επαναλαμβάνονται τα όσα έχει προσφέρει. Πέρα από τα πλοία, τον «Άτλα», τον «Ηρακλή», τον «Αία», τον «Περσέα», παλιά τον «Κύκνο», τη δωρεά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, πολλά άλλα, προστίθεται σήμερα και αυτή η δωρεά. Τον ευχαριστώ από καρδιάς. Τον ευχαριστώ κυρίως για το παράδειγμα. Παράδειγμα που επαναλαμβάνεται με συνέπεια και συνέχεια μέσα στο χρόνο και που κινητροδοτεί άλλους ανθρώπους να προσφέρουν».

«Η χώρα στην ιστορία της, το Έθνος στην ιστορία του, η Ελλάδα στην ιστορία της, οι Έλληνες στην ιστορία τους, έχουν επιλέξει ένα διαφορετικό παράδειγμα υπεράσπισης της πατρίδας, τη συνολική ευθύνη αυτής της υπεράσπισης. Γι’ αυτό και υπάρχει στη χώρα στρατιωτική θητεία. Γιατί όντας η απόλυτη μειοψηφία στην Ευρώπη και στον κόσμο, διατηρούμε και τον στρατό των πολιτών. Αυτό έχει έναν βαθύτατο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για την Άμυνα της πατρίδας, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης» προσέθεσε.

«Ο κ. Λασκαρίδης το αποδεικνύει “in praxi”, με το να στέκεται δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια και όχι μόνο στον στενό χώρο που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι έχει, λόγω της ενασχόλησής του με τη θάλασσα, συναισθηματικές αναφορές» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης, o αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, o αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επίτιμοι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού, Αεροπορίας και Αρχηγείου Στόλου, ο κοσμήτορας της Σχολής Ικάρων Δρ Ρούσσος Παπαγιαννάκης, ο δωρητής υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης ΠΝ, εν ενεργεία και εν αποστρατεία ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, καθηγητές, στρατιωτικό, πολιτικό προσωπικό και σπουδαστές της Σχολής Ικάρων, πρόεδροι ενώσεων και συνδέσμων και άλλοι προσκεκλημένοι.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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