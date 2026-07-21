Δεύτερο πλοίο του Γιώργου Προκοπίου δέχθηκε επίθεση στον Περσικό Κόλπο

Ένα δεύτερο πλοίο που ανήκει στον Γιώργο Προκοπίο υπέστη επίθεση από το Ιράν, καθώς η απειλή για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται. Αυτή η εξέλιξη σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την επίθεση σε ένα άλλο πλοίο του ομίλου, το οποίο δέχθηκε χτύπημα την Κυριακή στη Μαύρη Θάλασσα.

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Η Dynacom Tankers Management ανακοίνωσε ότι το νέο VLCC Acheloos, με χωρητικότητα 306.000 dwt και σημαία Λιβερίας, δέχθηκε πλήγμα τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την εταιρεία, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ το πλοίο κατευθύνθηκε σε αγκυροβόλιο για τους απαραίτητους ελέγχους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης.

Η ελληνική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Marisks ανέφερε ότι περίπου την ίδια στιγμή χτυπήθηκε και το product carrier Kavomaleas της Dynacom, χωρητικότητας 75.000 dwt και κατασκευής το 2025. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και τα δύο πλοία βρίσκονταν σε διέλευση από τον νότιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος διευκολύνεται από τις ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι δύο τάνκερ «εξερράγησαν» και ανακόπηκαν, όταν επιχείρησαν να ακολουθήσουν τη διαδρομή που η Τεχεράνη χαρακτήρισε μη ασφαλή νότια διαδρομή μέσω των Στενών.

Η νέα επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα σε αυτόν τον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο έχει περιοριστεί σημαντικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μόλις τέσσερα πλοία διέσχισαν τα Στενά τη Δευτέρα, σε σύγκριση με επτά την Κυριακή. Από τα τέσσερα, δύο τάνκερ εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο, ενώ άλλα δύο εισήλθαν σε αυτόν.

Ταυτόχρονα, ο live fleet tracker της AXSMarine κατέγραφε 728 τάνκερ στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου. Από αυτά, 179 ήταν crude tankers, μεταξύ των οποίων 123 VLCCs. Σύμφωνα με τη Signal Ocean, 381 πλοία βρίσκονταν σε αγκυροβόλιο, 234 ήταν εν πλω και 59 σε λιμάνια, ενώ άλλα 246 τάνκερ δεν μετέδιδαν στοιχεία θέσης μέσω AIS.

Η κατάσταση αποτυπώνει την έντονη επιφυλακτικότητα των πλοιοκτητών και των πληρωμάτων, με τα πλοία σε κατάσταση ballast να ανέρχονται σε 394, σε σύγκριση με 334 φορτωμένα. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η διαφορά στα πλοία ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, όπου καταγράφηκαν 226 άδεια σε αντίθεση με 159 φορτωμένα τάνκερ.

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή, το Asia, με χωρητικότητα 163.000 dwt και κατασκευής το 2022, που ανήκει επίσης στη Dynacom, χτυπήθηκε από drone κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), στα ανοικτά των ρωσικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας.