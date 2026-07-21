Διπλή διεθνής αναγνώριση για την Optima bank στα βραβεία Euromoney

Η Optima bank απέσπασε δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026, κερδίζοντας τους τίτλους της “Καλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη” και “Καλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις”. Αυτές οι διακρίσεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική της τράπεζας για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, πελατοκεντρικής τραπεζικής εμπειρίας και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

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Το βραβείο “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη” αναγνωρίζει το μοντέλο “phygital” της τράπεζας, το οποίο συνδυάζει τις ψηφιακές υπηρεσίες με την αξία της προσωπικής επαφής. Με σύγχρονα καταστήματα, απλές διαδικασίες και εξατομικευμένη υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη, η τράπεζα καταγράφει επιδόσεις ανώτερης κατηγορίας στην καθημερινή έρευνα ικανοποίησης, με τον δείκτη Net Promoter Score (NPS) να παραμένει σταθερά πάνω από 80. Με αυτές τις επιδόσεις, η Optima bank επαναστατεί την τραπεζική εμπειρία στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η βράβευση ως “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις” αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της τράπεζας να υποστηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα. Μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών λύσεων, σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών και προσωπικής συμβουλευτικής υποστήριξης από τους Relationship Managers, η Optima bank συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτή η δυναμική αντανακλάται και στην πιστωτική επέκταση της τράπεζας, με τις εκταμιεύσεις να αυξάνονται κατά 27% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ τα υπόλοιπα δανείων φθάνουν τα €5,5 δισ., αυξημένα κατά 38% σε ετήσια βάση.

Οι διακρίσεις απονεμήθηκαν στο πλαίσιο των Euromoney Awards for Excellence, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους διεθνείς θεσμούς στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος ανά έτος αναδεικνύει τις κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως, αξιολογώντας την απόδοσή τους, την καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Ο κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank, δήλωσε: ‘’Η αναγνώριση της Optima bank ως “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη” και “Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις” μας γεμίζει χαρά και περηφάνια. Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν ότι η προσήλωσή μας στις ανάγκες των πελατών και η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση που παρέχουμε, είναι θεμελιώδεις παράγοντες για τη δυναμική ανάπτυξή μας. Αυτή η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης των ανθρώπων μας, της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας και της σταθερής μας δέσμευσης να προσφέρουμε την καλύτερη τραπεζική εμπειρία.’’