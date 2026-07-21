ΕΚΤ:-Πιο-αυστηρά-κριτήρια-για-δάνεια-από-τις-τράπεζες-της-Ευρωζώνης

Οι τράπεζες της Ευρωζώνης προχώρησαν σε περαιτέρω αυστηροποίηση των πιστοδοτικών τους κριτηρίων προς τις επιχειρήσεις, καθώς οι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, με επίκεντρο τον πόλεμο με το Ιράν, εντείνουν την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομίας.

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Οι τράπεζες της Ευρωζώνης προχώρησαν σε περαιτέρω αυστηροποίηση των πιστοδοτικών τους κριτηρίων προς τις επιχειρήσεις, καθώς οι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, με επίκεντρο τον πόλεμο με το Ιράν, εντείνουν την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομίας.

Παράλληλα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έγιναν επίσης πιο αυστηρά και στη χορήγηση στεγαστικών, καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς τα νοικοκυριά, σύμφωνα με την έρευνα Bank Lending Survey της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το δεύτερο τρίμηνο.

«Οι ορατοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές και η χαμηλότερη ανοχή των τραπεζών στον κίνδυνο παρέμειναν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην αυστηροποίηση των κριτηρίων, καθώς οι τράπεζες παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικές απέναντι στους κινδύνους που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις», αναφέρει η ΕΚΤ.

Τα στοιχεί δημοσιεύονται λίγο πριν από τη διήμερη συνεδρίαση της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική, με τους αξιωματούχους να αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού μετά από μια αύξηση 25% τον Ιούνιο. Οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό μια ακόμη αύξηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να αξιολογούν τις επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την πρόσφατη κλιμάκωσή της, η οποία εκτόξευσε της τιμές ενέργειας, με το αργό πετρέλαιο Brent να ξεπερνά χθες τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά σε περισσότερες από πέντε εβδομάδες.

Ο τραπεζικός δανεισμός παίζει βασικό ρόλο στην προώθηση της δραστηριότητας, ιδίως για τις εταιρικές επενδύσεις, και λειτουργεί επίσης ως πρώιμη ένδειξη για το πώς οι μεταβολές των επιτοκίων φιλτράρονται στην ευρύτερη οικονομία, τονίζει το -.

Η έρευνα της ΕΚΤ κατέγραψε επίσης μικρή αύξηση στην ζήτηση των επιχειρήσεων για δάνεια, λόγω της υψηλότερης ανάγκης για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης, πάγιες επενδύσεις από μεγάλες επιχειρήσεις και άλλες χρηματοδοτικές ανάγκες που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση και την αναδιάρθρωση του χρέους.

Στον αντίποδα, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια «μειώθηκε σημαντικά» όπως αναφέρει η ΕΚΤ.

«Η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και οι μεταβολές στα επιτόκια ήταν ο κύριος παράγοντας που περιόρισε τη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, ενώ η επιδείνωση των προοπτικών της αγοράς κατοικίας την επηρέασε επίσης αρνητικά», τονίζει η ΕΚΤ.