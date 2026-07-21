ΗΠΑ:-«Σύντομα»-νέοι-δασμοί-σε-βάρος-60-οικονομιών,-σύμφωνα-με-Αμερικανό-αξιωματούχο

Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν «σύντομα», προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στο CNBC.

Την ώρα που οι υπηρεσίες του ξεκίνησαν έρευνες για ορισμένες εμπορικές πρακτικές, στοχεύοντας κυρίως την αναγκαστική εργασία, τα αποτελέσματα αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας και «θα δούμε σύντομα κινήσεις», ακόμα κι αν «δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Γκριρ.

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Αυτοί οι δασμοί, που θα μπορούσαν να επιβληθούν σε βάρος των κυρίων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο.

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