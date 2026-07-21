Η εβδομάδα που μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση των αγορών: ΕΚΤ, Big Tech και η μεγάλη δοκιμασία της τεχνητής νοημοσύνης

Οι διεθνείς αγορές εισέρχονται σε μία από τις σημαντικότερες εβδομάδες του καλοκαιριού, με τρεις διαφορετικές πηγές αβεβαιότητας να συγκλίνουν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

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Την Τετάρτη ανακοινώνουν αποτελέσματα η Alphabet και η Tesla. Την Πέμπτη ακολουθεί η Intel, ενώ την ίδια ημέρα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, καθένα από αυτά τα γεγονότα θα μπορούσε να επηρεάσει από μόνο του τις αγορές. Σήμερα, όμως, πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει εκ νέου τα 90 δολάρια, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων αυξάνονται και ο κλάδος των ημιαγωγών έχει εισέλθει σε βαθιά διόρθωση.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor έχει υποχωρήσει περισσότερο από 20% από τα υψηλά του Ιουνίου, περνώντας τεχνικά σε bear market, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να καταγράφει ισχυρή άνοδο από την αρχή του έτους.

Αυτό σημαίνει ότι η εβδομάδα δεν θα κρίνει μόνο την πορεία ορισμένων μεγάλων τεχνολογικών μετοχών.

Θα δείξει αν το παγκόσμιο επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει αρκετά ισχυρό ώστε να υπερνικήσει την άνοδο του πετρελαίου, τον φόβο του πληθωρισμού και την επιστροφή των υψηλότερων επιτοκίων.

Τρία μεγάλα στοιχήματα μέσα σε τέσσερις ημέρες

Οι αγορές καλούνται να αποτιμήσουν ταυτόχρονα τρία διαφορετικά ερωτήματα:

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παράγει έσοδα αρκετά γρήγορα ώστε να δικαιολογήσει τις τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών ομίλων; Μπορεί η ΕΚΤ να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια όταν η άνοδος της ενέργειας απειλεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό; Μπορεί η παγκόσμια οικονομία να απορροφήσει ένα νέο ενεργειακό σοκ χωρίς σοβαρή επιβράδυνση της ανάπτυξης;

Αν οι απαντήσεις είναι θετικές, οι αγορές μπορούν να ανακτήσουν γρήγορα τη δυναμική τους.

Αν, όμως, οι εταιρικές ανακοινώσεις απογοητεύσουν και η ΕΚΤ εμφανιστεί πιο επιθετική απέναντι στον πληθωρισμό, η πρόσφατη διόρθωση των τεχνολογικών μετοχών μπορεί να επεκταθεί σε πολύ μεγαλύτερο μέρος της αγοράς.

Η ΕΚΤ βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Ιουλίου, έχοντας ήδη αυξήσει τον Ιούνιο το επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%.

Τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της οριακής χρηματοδότησης βρίσκονται αντίστοιχα στο 2,40% και στο 2,65%.

Η μεγάλη πλειονότητα των οικονομολόγων περιμένει ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αυτή την εβδομάδα τα επιτόκια αμετάβλητα. Σε έρευνα του Reuters, οι περισσότεροι από τους 74 οικονομολόγους προέβλεψαν παύση τον Ιούλιο, αλλά περίπου το 70% ανέμενε τουλάχιστον ακόμη μία αύξηση μέσα στο 2026, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.

Το πρόβλημα για την ΕΚΤ είναι ότι οι οικονομικές ενδείξεις στέλνουν αντιφατικά μηνύματα.

Από τη μία πλευρά, ο πληθωρισμός της ευρωζώνης παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ η νέα άνοδος του πετρελαίου δημιουργεί τον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων στις τιμές ενέργειας, μεταφορών και προϊόντων.

Από την άλλη, η οικονομία της ευρωζώνης παραμένει αδύναμη. Η ανάπτυξη του τελευταίου τριμήνου περιορίστηκε στο 0,2%, ενώ οι προβλέψεις για το σύνολο του 2026 έχουν αναθεωρηθεί επανειλημμένα προς τα κάτω.

Η ΕΚΤ, επομένως, δεν αντιμετωπίζει έναν κλασικό πληθωρισμό που προκαλείται από υπερβολικά ισχυρή ζήτηση.

Αντιμετωπίζει κυρίως ένα εξωτερικό ενεργειακό σοκ, το οποίο αυξάνει το κόστος χωρίς να ενισχύει την ανάπτυξη.

Η καλή είδηση από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η τελευταία έρευνα της ΕΚΤ σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις δείχνει ότι, προς το παρόν, η άνοδος της ενέργειας δεν έχει προκαλέσει ισχυρές δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις.

Οι επιχειρήσεις αναμένουν ότι οι τιμές πώλησής τους θα αυξηθούν κατά 3,2% το επόμενο δωδεκάμηνο, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 3,5%. Οι προσδοκίες για αύξηση των μισθών μειώθηκαν στο 2,5% από 2,8%, ενώ περιορίστηκαν και οι εκτιμήσεις για το μη μισθολογικό κόστος.

Αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για την ΕΚΤ.

Αν η αύξηση του πετρελαίου παραμείνει περιορισμένη κυρίως στις τιμές ενέργειας και δεν περάσει στους μισθούς, στις υπηρεσίες και στις μακροχρόνιες πληθωριστικές προσδοκίες, η κεντρική τράπεζα μπορεί να αποφύγει μια νέα άμεση αύξηση επιτοκίων.

Αν, αντίθετα, το Brent παραμείνει πάνω από τα 90 δολάρια για μεγάλο διάστημα, οι πιθανότητες νέας αύξησης τον Σεπτέμβριο θα ενισχυθούν.

Τι περιμένουμε να πει η Κριστίν Λαγκάρντ

Η αγορά δεν περιμένει τόσο μια αλλαγή επιτοκίων όσο μια αλλαγή στον τόνο της ΕΚΤ.

Οι επενδυτές θα εξετάσουν προσεκτικά αν η Κριστίν Λαγκάρντ:

χαρακτηρίσει προσωρινή τη νέα άνοδο του πετρελαίου,

εκφράσει ανησυχία για δευτερογενείς επιπτώσεις σε μισθούς και υπηρεσίες,

αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης τον Σεπτέμβριο,

ή δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αδύναμη ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Μια ουδέτερη τοποθέτηση θα μπορούσε να καθησυχάσει τις αγορές.

Μια πιο επιθετική στάση, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των αποδόσεων των ευρωπαϊκών ομολόγων, ενίσχυση του ευρώ και πιέσεις στις μετοχές υψηλής αποτίμησης.

Alphabet: Η σημαντικότερη δοκιμασία για το AI trade

Η Alphabet ανακοινώνει αποτελέσματα την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει επισήμως την ημερομηνία της ανακοίνωσης και της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές.

Η ανακοίνωση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη επειδή η Alphabet βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κρίκο της αλυσίδας της τεχνητής νοημοσύνης.

Διαθέτει τα μοντέλα Gemini, το Google Cloud, τη μηχανή αναζήτησης, το YouTube και τους ιδιόκτητους επεξεργαστές TPU. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές chips και υποδομών data centers στον κόσμο.

Η αγορά θα αναζητήσει απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα.

Πρώτον, αν το Google Cloud εξακολουθεί να αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα ώστε να δικαιολογεί τις τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ.

Δεύτερον, αν το Gemini δημιουργεί πραγματικά έσοδα από επιχειρήσεις και συνδρομητές.

Τρίτον, αν η ενσωμάτωση της AI στη μηχανή αναζήτησης ενισχύει ή αποδυναμώνει το παραδοσιακό διαφημιστικό μοντέλο της Google.

Η Alphabet αναμένεται να ανακοινώσει έσοδα περίπου 117 δισ. δολαρίων και κέρδη κοντά στα 2,90 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με συγκεντρωτικές εκτιμήσεις της αγοράς.

Οι απόλυτοι αριθμοί, όμως, μπορεί να αποδειχθούν λιγότερο σημαντικοί από το guidance.

Αν η διοίκηση αυξήσει ξανά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες χωρίς αντίστοιχη επιτάχυνση των εσόδων, οι επενδυτές μπορεί να ανησυχήσουν για την απόδοση των επενδύσεων.

Αν, αντίθετα, η Alphabet δείξει ότι η ζήτηση για AI υπηρεσίες εξακολουθεί να ξεπερνά τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ, ολόκληρος ο κλάδος των ημιαγωγών μπορεί να ανακάμψει.

Tesla: Περισσότερα αυτοκίνητα, αλλά με ποιο κέρδος;

Η Tesla εισέρχεται στα αποτελέσματα έχοντας ήδη ανακοινώσει ότι παρέδωσε περισσότερα από 480.000 οχήματα και εγκατέστησε 13,5 GWh συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η αύξηση των παραδόσεων αποτελεί θετική ένδειξη, αλλά η αγορά θα επικεντρωθεί στα περιθώρια κέρδους.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Tesla πέτυχε τις υψηλότερες πωλήσεις μέσω πραγματικής ανάκαμψης της ζήτησης ή μέσω χαμηλότερων τιμών, επιδοτήσεων και κινήτρων.

Παράλληλα, η εταιρεία πρέπει να δώσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το Robotaxi, το Cybercab και το σύστημα αυτόνομης οδήγησης.

Η χρηματιστηριακή αξία της Tesla δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσδοκία ότι θα εξελιχθεί σε επιχείρηση αυτόνομων μεταφορών, ρομποτικής, ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης.

Αν η διοίκηση παρουσιάσει μετρήσιμη πρόοδο στις πληρωμένες αυτόνομες διαδρομές, η μετοχή μπορεί να αντιδράσει θετικά ακόμη και με μέτρια κέρδη.

Αν, όμως, υπάρξουν νέες καθυστερήσεις ή σημαντική πτώση των περιθωρίων, η αγορά μπορεί να αμφισβητήσει εκ νέου την υψηλή αποτίμηση.

Intel: Η απόδειξη ότι το turnaround είναι πραγματικό

Η Intel ανακοινώνει αποτελέσματα την Πέμπτη και αποτελεί ίσως τη δυσκολότερη περίπτωση της εβδομάδας.

Η μετοχή έχει καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο άνω του 160% μέσα στο 2026, δημιουργώντας πολύ υψηλές προσδοκίες για την ανάκαμψη της εταιρείας.

Οι αναλυτές αναμένουν έσοδα περίπου 14,4 δισ. δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη κοντά στα 0,22 δολάρια ανά μετοχή.

Η αγορά θα εξετάσει την πορεία των data centers, τη ζήτηση για servers και κυρίως τη δραστηριότητα Intel Foundry.

Η Intel πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί όχι μόνο την AMD και τη Nvidia στον σχεδιασμό επεξεργαστών, αλλά και την TSMC στην κατασκευή προηγμένων chips.

Αν εμφανίσει νέους μεγάλους πελάτες, βελτίωση των αποδόσεων παραγωγής και περιορισμό των ζημιών του foundry, η πρόσφατη άνοδος μπορεί να αποκτήσει ισχυρότερη θεμελιώδη βάση.

Αν, όμως, παρουσιαστούν νέες καθυστερήσεις ή χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, η μετοχή θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της προηγούμενης μεγάλης ανόδου.

Το μεγάλο τεστ: Έσοδα ή μόνο δαπάνες;

Η σημαντικότερη αλλαγή στη στάση των επενδυτών είναι ότι δεν εντυπωσιάζονται πλέον μόνο από το ύψος των επενδύσεων.

Μέχρι πρόσφατα, κάθε ανακοίνωση για μεγαλύτερα data centers, περισσότερα chips και υψηλότερο CapEx θεωρούνταν αυτόματα θετική.

Σήμερα, οι αγορές ζητούν να δουν την άλλη πλευρά της εξίσωσης.

Πόσα έσοδα δημιουργούν αυτές οι επενδύσεις;

Πόσο γρήγορα αυξάνονται οι πελάτες;

Ποια είναι τα περιθώρια κέρδους των υπηρεσιών AI;

Πόσο επηρεάζονται οι ελεύθερες ταμειακές ροές;

Και πόσο εύκολα μπορούν οι εταιρείες να αποσβέσουν υποδομές που κοστίζουν δεκάδες ή εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια;

Αυτή είναι η πραγματική δοκιμασία της εβδομάδας.

Η αγορά δεν αμφισβητεί πλέον ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντική τεχνολογία.

Αμφισβητεί αν οι σημερινές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις αντανακλούν ρεαλιστικά την ταχύτητα με την οποία θα δημιουργηθούν κέρδη.

Το πετρέλαιο απειλεί να χαλάσει τη γιορτή της τεχνολογίας

Το Brent ξεπέρασε τη Δευτέρα τα 90 δολάρια, καθώς η νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ένα περιστατικό σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ αύξησαν ξανά την ανησυχία για τις ενεργειακές ροές.

Η άνοδος του πετρελαίου επηρεάζει έμμεσα αλλά καθοριστικά και τις τεχνολογικές μετοχές.

Υψηλότερο πετρέλαιο σημαίνει μεγαλύτερο πληθωρισμό.

Μεγαλύτερος πληθωρισμός σημαίνει υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων και πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.

Και υψηλότερες αποδόσεις σημαίνουν χαμηλότερη παρούσα αξία για τα κέρδη που οι εταιρείες τεχνολογίας υπόσχονται ότι θα παράγουν πολλά χρόνια αργότερα.

Αυτός είναι ο λόγος που η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς ομολόγου πάνω από το 5% αποτελεί σημαντική απειλή για το AI trade.

Οι εταιρείες μπορεί να ανακοινώσουν ισχυρά αποτελέσματα, αλλά αν τα επιτόκια της αγοράς συνεχίσουν να αυξάνονται, οι αποτιμήσεις τους μπορούν να δεχθούν πίεση.

Τα τρία βασικά σενάρια της εβδομάδας

Σενάριο ΕΚΤ Big Tech και AI Πιθανή αντίδραση των αγορών Θετικό Διατηρεί τα επιτόκια και εμφανίζεται προσεκτική Ισχυρά έσοδα, βελτίωση περιθωρίων, πειστικό guidance Ανάκαμψη Nasdaq, ημιαγωγών και ευρωπαϊκών μετοχών Μικτό Δεν αυξάνει, αλλά προειδοποιεί για τον Σεπτέμβριο Καλά αποτελέσματα αλλά πολύ υψηλό CapEx Έντονη μεταβλητότητα και επιλεκτική πορεία μετοχών Αρνητικό Σηματοδοτεί νέα αύξηση λόγω πετρελαίου Απογοητευτικό monetization και χαμηλές ταμειακές ροές Νέα πτώση τεχνολογίας, άνοδος αποδόσεων και διεθνές risk-off

Τι μπορεί να πάει σωστά

Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα ήταν ένας συνδυασμός σταθερών επιτοκίων, αποκλιμάκωσης του πετρελαίου και ισχυρών εταιρικών ανακοινώσεων.

Η Alphabet θα έπρεπε να δείξει ότι το Cloud και το Gemini αναπτύσσονται ταχύτερα από τις δαπάνες.

Η Tesla θα έπρεπε να συνδυάσει υψηλές παραδόσεις με καλύτερα περιθώρια και πραγματική πρόοδο στην αυτονομία.

Η Intel θα έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι το foundry προσελκύει πελάτες και ότι η ζήτηση των data centers παραμένει ισχυρή.

Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσφατη διόρθωση των ημιαγωγών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για νέα ανοδική κίνηση.

Η ανάκαμψη δεν θα περιοριζόταν στις τρεις εταιρείες.

Θα περνούσε στους κατασκευαστές chips, στις μνήμες, στα δίκτυα, στα data centers, στην ενέργεια και στον βιομηχανικό εξοπλισμό.

Τι μπορεί να πάει λάθος

Το δυσμενέστερο σενάριο θα ήταν η ταυτόχρονη εμφάνιση τριών αρνητικών εξελίξεων:

Παραμονή του Brent πάνω από τα 90 δολάρια.

Επιθετική στάση της ΕΚΤ απέναντι στον πληθωρισμό.

Και εταιρικά αποτελέσματα που δείχνουν ότι η απόδοση των επενδύσεων σε AI καθυστερεί.

Σε αυτή την περίπτωση, η αγορά θα μπορούσε να περάσει από μια επιλεκτική διόρθωση τεχνολογικών μετοχών σε ευρύτερη απομόχλευση κινδύνου.

Οι επενδυτές θα μείωναν θέσεις στις ακριβότερες μετοχές, θα στρέφονταν περισσότερο προς μετρητά και βραχυπρόθεσμα ομόλογα και θα απαιτούσαν χαμηλότερες αποτιμήσεις ακόμη και από εταιρείες με ισχυρή μακροχρόνια ανάπτυξη.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποδειχθεί αποτυχημένη.

Είναι ότι οι αγορές μπορεί να έχουν προεξοφλήσει πολύ γρήγορα κέρδη που θα χρειαστούν πολύ περισσότερα χρόνια για να εμφανιστούν.

Η ελληνική απόχρωση: Τι σημαίνει η εβδομάδα για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Για τον Έλληνα επενδυτή, οι ανακοινώσεις της Alphabet, της Tesla και της Intel και η συνεδρίαση της ΕΚΤ δεν αποτελούν μακρινές εξελίξεις που αφορούν αποκλειστικά τη Wall Street και τη Φρανκφούρτη.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εισέρχεται στην κρίσιμη εβδομάδα μετά από δύο συνεχόμενες εβδομαδιαίες απώλειες. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.447,25 μονάδες, με πτώση 1,15% στη συνεδρίαση και 2,62% σε εβδομαδιαία βάση. Ο τραπεζικός δείκτης έχασε 1,64%, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε περίπου στα 315,3 εκατ. ευρώ.

Η σχετικά υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα δείχνει ότι η πτώση δεν πραγματοποιείται σε μια αδιάφορη, καλοκαιρινή αγορά. Υπάρχουν ουσιαστικές αναδιαρθρώσεις θέσεων από εγχώριους και ξένους επενδυτές.

Ο πρώτος δίαυλος μετάδοσης προς την Αθήνα είναι το διεθνές επενδυτικό κλίμα. Ισχυρά αποτελέσματα της Big Tech και μια συγκρατημένη ΕΚΤ μπορούν να επαναφέρουν το risk-on, ευνοώντας τις μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές και τις ελληνικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ο δεύτερος δίαυλος είναι τα επιτόκια. Αν η ΕΚΤ αφήσει ανοιχτή νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μπορεί να ενισχυθούν. Αυτό μπορεί να στηρίξει προσωρινά τα επιτοκιακά έσοδα των τραπεζών, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος κεφαλαίου, πιέζει τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις και περιορίζει τη ζήτηση για νέα δάνεια.

Για τις ελληνικές τράπεζες, επομένως, μια μικρή και ελεγχόμενη άνοδος των επιτοκίων μπορεί να είναι διαχειρίσιμη. Μια παρατεταμένη άνοδος, όμως, σε συνδυασμό με ακριβότερη ενέργεια, θα αυξήσει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης και νέων καθυστερήσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο τρίτος δίαυλος είναι η τεχνολογία. Θετικές ανακοινώσεις από Alphabet και Intel θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διεθνή διάθεση για εταιρείες πληροφορικής, ψηφιοποίησης, cloud και data centers. Αυτό θα δημιουργούσε ευνοϊκότερο κλίμα και για τις ελληνικές εισηγμένες πληροφορικής και ψηφιακών υποδομών, ακόμη και αν η άμεση συμμετοχή τους στην παγκόσμια αγορά AI παραμένει περιορισμένη.

Ο τέταρτος δίαυλος είναι η ενέργεια. Η επέκταση των data centers αυξάνει διεθνώς τη ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος, δικτύων και αποθήκευσης. Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον για ελληνικές ενεργειακές εταιρείες που επενδύουν σε παραγωγή, δίκτυα, ανανεώσιμες πηγές και υποδομές αποθήκευσης. Βραχυπρόθεσμα, όμως, η άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την ελληνική οικονομία, τον τουρισμό, τις μεταφορές και το διαθέσιμο εισόδημα.

Το θετικό σενάριο για την Αθήνα θα ήταν ισχυρά αποτελέσματα της Big Tech, σταθερά επιτόκια από την ΕΚΤ και αποκλιμάκωση του πετρελαίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Γενικός Δείκτης θα μπορούσε να επιχειρήσει ανάκτηση των απωλειών, με πρωταγωνιστές τις τράπεζες, την ενέργεια και την πληροφορική.

Το αρνητικό σενάριο θα ήταν μια διεθνής διόρθωση της τεχνολογίας, νέα άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης. Σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη και τα ισχυρά εγχώρια θεμελιώδη δύσκολα θα μπορούσαν να προστατεύσουν πλήρως το ΧΑ από τις ρευστοποιήσεις των ξένων επενδυτών.

Η εβδομάδα, επομένως, μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο η ελληνική αγορά μπορεί να διαφοροποιηθεί από τις διεθνείς πιέσεις ή αν θα ακολουθήσει τη Wall Street και τις ευρωπαϊκές αγορές σε μια βαθύτερη διόρθωση.

Συμπέρασμα

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν οι αγορές μπορούν να επιστρέψουν στο θετικό αφήγημα της ανάπτυξης και της τεχνολογικής προόδου ή αν θα κυριαρχήσουν ξανά το πετρέλαιο, ο πληθωρισμός και τα υψηλότερα επιτόκια.

Η ΕΚΤ θα κρίνει το ευρωπαϊκό κόστος χρήματος.

Η Alphabet θα κρίνει αν η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί πραγματική εμπορική αξία.

Η Tesla θα κρίνει αν η αυτονομία μπορεί να περάσει από την υπόσχεση στην πράξη.

Η Intel θα κρίνει αν η μεγάλη επιστροφή της μπορεί να στηριχθεί σε πραγματική τεχνολογική και παραγωγική πρόοδο.

Οι αγορές δεν ζητούν πλέον νέες υποσχέσεις.

Ζητούν απόδειξη ότι τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να παράγουν κέρδη μεγαλύτερα από το κόστος τους.

Και για την ελληνική αγορά, το αποτέλεσμα αυτής της δοκιμασίας θα κρίνει αν η πρόσφατη διόρθωση θα εξελιχθεί σε ευκαιρία επανατοποθέτησης ή σε αρχή μιας πιο δύσκολης περιόδου.