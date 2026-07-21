Η Ελλάδα αποκτά νέα αντιαεροπορικά – Αποφασίζει την Πέμπτη το ΚΥΣΕΑ

Ο κύβος ερρίφθη και στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου, αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

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Σύμφωνα με την Καθημερινή, η κυβέρνηση πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια τριών ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής – αντιβαλλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στη λίστα των προς έγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρωμένων συστημάτων τύπου V-BAT για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού ξηράς και Heron για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση των υποβρυχίων Victa για τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η έγκριση του ΚΥΣΕΑ είναι η τελευταία τυπική διαδικασία που απομένει για την έναρξη υλοποίησης του μεγαλύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των τελευταίων ετών, με στόχο τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών των νησιών και της ενδοχώρας απέναντι σε όλο το φάσμα των σύγχρονων απειλών, είτε πρόκειται για βαλλιστικούς πυραύλους, είτε για αεροπορικές επιθέσεις και αυτόνομα συστήματα ή ακόμη και για απειλές στον κυβερνοχώρο. Ένα αμυντικό έργο στρατηγικού χαρακτήρα που θα ενισχύσει θεαματικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, όπως αναφέρει ανώτατη στρατιωτική πηγή.

Λίγες ημέρες μετά τη συνεδρίαση του κυβερνητικού οργάνου αναμένεται να έρθουν στην Αθήνα οι εκπρόσωποι της ισραηλινής SIBAT για τις υπογραφές των συμβάσεων που έχει καταρτίσει η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες, τα στελέχη της ΓΔΑΕΕ έκαναν «αγώνα δρόμου» για να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες αναφορικά με την εγχώρια συμμετοχή σε ποσοστό που ενδεχομένως θα ξεπεράσει το 25%, στόχο που θέτει ως προϋπόθεση το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για όλα τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Η Ελλάδα θα αποκτήσει τρία ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα, το Spyder All in One και το David’s Sling της Rafael και το Barak MX της ΙΑΙ, καλύπτοντας τρία στρώματα απειλών, για τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα, ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν τη δημιουργία του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου (C2) στο οποίο θα διασυνδεθούν όλα τα υφιστάμενα και νέα συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, θα ακολουθήσει παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του ελληνικού αντιαεροπορικού – αντιβαλλιστικού θόλου στο Πεντάγωνο από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

- sofokleous10.gr

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