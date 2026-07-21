Η-Ιταλία-θα-κάνει-χρήση-της-«ρήτρας-διαφυγής»-για-να-χρηματοδοτήσει-τα-μέτρα-ενεργειακής-ανακούφισης-της-περίοδου-2027-2028

Η Ιταλία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τη λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής» της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους κανόνες του προϋπολογισμού της Ένωσης για να χρηματοδοτήσει μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του ενεργειακού κόστους το 2027 και το 2028, ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι την Τρίτη.

Σε συνάντηση μεταξύ της Μελόνι και ανώτερων στελεχών του συνασπισμού, υπήρξε «ευρεία συμφωνία» σχετικά με την πρόταση να χρησιμοποιηθεί η ευελιξία της ΕΕ για να βοηθηθούν οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τους αυξανόμενους λογαριασμούς ενέργειας τα επόμενα δύο χρόνια, ανέφερε η δήλωση.

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Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τον Μάρτιο του 2025 ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες έως και 1,5% του ΑΕΠ ετησίως για τέσσερα χρόνια έως το 2028 χωρίς να επιβληθούν πειθαρχικά μέτρα.

Η Ιταλία άσκησε έντονη πίεση στην Επιτροπή να επιτρέψει στις κυβερνήσεις της ΕΕ δημοσιονομικό περιθώριο για να δαπανήσουν για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ακριβότερης ενέργειας.

Ως συμβιβασμό, η Επιτροπή αποφάσισε τον περασμένο μήνα να επιτρέψει στις χώρες της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν το 0,3% του ΑΕΠ, από το 1,5% του ΑΕΠ επιπλέον περιθώριο που ήδη επιτρέπεται για την άμυνα, για να πληρώσουν για επενδύσεις που θα βοηθούσαν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην πράσινη ενέργεια.

Αναβολή των προσπαθειών για μείωση του ελλείμματος ενόψει εκλογών

Το σχέδιο της Μελόνι να ενεργοποιήσει τη ρήτρα ένα χρόνο πριν από τις γενικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2027 υποδηλώνει ότι η Ιταλία ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τις προσπάθειες μείωσης του ελλείμματος του προϋπολογισμού της κάτω από το βασικό όριο του 3% του ΑΕΠ και να εξέλθει από τη συνεχιζόμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ.

Σύμφωνα με το τελευταίο πολυετές πλαίσιο προϋπολογισμού που αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο, η Ιταλία είχε στοχεύσει σε λόγο ελλείμματος προς ΑΕΠ 2,9% φέτος και 2,8% το 2027.

- Reuters