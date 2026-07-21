Η-Τράπεζα-Πειραιώς-επιβραβεύει-πρώτη-στην-Ελλάδα-τις-πληρωμές-με-iris-payments-σε-φυσικά-σημεία-πώλησης

Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών, γίνεται η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει επιβράβευση για όλες τις συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης (POS), δίνοντας στους πελάτες της έναν ακόμη λόγο να επιλέγουν τις άμεσες πληρωμές από λογαριασμό.

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Συγκεκριμένα, από 22 Ιουλίου, οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιούν αγορές με IRIS Payments μέσω POS, σκανάροντας το IRIS QR από το Piraeus app, θα κερδίζουν 10 yellows για κάθε συναλλαγή, απολαμβάνοντας παράλληλα μία γρήγορη, εύκολη και ασφαλή εμπειρία πληρωμών. Η ενέργεια αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας να ενθαρρύνει την υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων πληρωμής και να προσφέρει επιπλέον αξία στους πελάτες της.

Μέσα από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow, η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει περαιτέρω την καθημερινή αξία των συναλλαγών των πελατών της, συνδυάζοντας την ευκολία των άμεσων πληρωμών με οφέλη ανταμοιβής, και επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στην εξέλιξη των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα.