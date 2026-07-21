Η-airbus-στοχεύει-σε-προσαρμοσμένα-λειτουργικά-κέρδη-έως-και-13-δισεκ.-ευρώ-το-2029

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Τι ανακοίνωσε η εταιρεία
Η Airbus αναμένει να φτάσει μεταξύ 12 δισεκατομμυρίων ευρώ (13,69 δισεκατομμύρια δολάρια) και 13 δισεκατομμυρίων ευρώ (14,83 δισεκατομμύρια δολάρια) σε προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων το 2029.
Αυτό ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών την Τρίτη.
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