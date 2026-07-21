Η Nova ICT και η στρατηγική κίνηση του ομίλου Βαρδινογιάννη σχετικά με την United

Η εξαγορά του 50% της Nova ICT από τη Motor Oil, μέσω της θυγατρικής της IREON Technologies, για το ποσό των 60,5 εκατ. ευρώ, ξεπερνά την έννοια μιας απλής συναλλαγής στον τομέα της πληροφορικής.

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Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο υποδηλώνει μία αλλαγή ιδιοκτησίας σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ψηφιακών λύσεων της Ελλάδας και αποτελεί στρατηγική επιλογή της United Group του Νίκου Σταθόπουλου, καθώς η Nova προχωρά σε μία νέα κατεύθυνση εστιάζοντας στους κεντρικούς της στόχους.

Η δομή της συμφωνίας

Η Nova ICT ιδρύθηκε το 2023 ως κοινοπραξία 50%-50% ανάμεσα στη Nova Telecommunications & Media και την Pinston Holdings Limited, εταιρεία συμμετοχών με έδρα τη Λευκωσία, η οποία συνδέεται με τον όμιλο Βαρδινογιάννη. Με την πώληση του μεριδίου της Nova στην IREON Technologies, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Nova ICT περνά σε σχήματα που σχετίζονται με τον όμιλο, καθώς η Pinston διατηρεί το 50% και η Motor Oil αποκτά έμμεσα το υπόλοιπο.

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής: η IREON σκοπεύει, εντός της τρέχουσας χρήσης, να μεταβιβάσει το 30% με 40% της Nova ICT σε στρατηγικούς επενδυτές, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό της ποσοστό μεταξύ 10% και 20%.

Με άλλα λόγια, η Motor Oil ενεργεί εν μέρει ως «γέφυρα»: αγοράζει το 50% σήμερα και θα διατηρήσει τελικά ένα μειοψηφικό ποσοστό, ανοίγοντας την πόρτα για νέες επενδύσεις και συνεργασίες.

Η απόφαση πώλησης της United: «Το B2G δεν είναι κεντρική στρατηγική»

Από την πλευρά της Nova — μέλους της United Group, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της BC Partners — η αποεπένδυση θεωρείται φυσική εξέλιξη μίας καθαρής στρατηγικής επιλογής. «Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στο B2C, στον πελάτη και στο νοικοκυριό, καθώς και στο B2B, που κυρίως αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις», σημείωσαν πηγές της εταιρείας. «Η συμμετοχή στη Nova ICT ήταν πάντα συνδεδεμένη με το B2G — κυβερνητικά έργα. Αυτό δεν είναι κεντρική στρατηγική για τη Nova, γι’ αυτό και αποφασίστηκε αυτή η κίνηση».

Οι ίδιες πηγές εξέφρασαν ικανοποίηση για το τίμημα και τη συγκυρία: «Η αποτίμηση ήταν πολύ καλή, με ευνοϊκή συγκυρία και κλείσαμε μία πολύ θετική συμφωνία. Είναι σημαντικό για εμάς να εστιάσουμε στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Πολύ καλή συμφωνία και για την BC Partners και για τον κ. Σταθόπουλο προσωπικά».

Το μήνυμα προς την αγορά είναι ότι η Nova διατηρεί την ίδια στρατηγική και αυτόνομη πορεία: εστίαση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανταγωνιστική τιμολόγηση και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, με στόχο την ανάπτυξη σταθερών ροών εσόδων, καθώς και επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, όπως το 5G — χωρίς να στοχεύει σε πελάτες του Δημοσίου ή μεγάλα ευρωπαϊκά έργα. Δεδομένου ότι η συμμετοχή της στη Nova ICT περιοριζόταν στο 50%, με την πώληση αποχωρεί πλήρως από τη δομή.

Αριθμοί που εξηγούν το τίμημα

Η ερώτηση γιατί η Motor Oil επένδυσε 60,5 εκατ. ευρώ για το 50% μίας εταιρείας που ιδρύθηκε πρόσφατα απαντάται από τα ίδια τα δεδομένα. Η Nova ICT εμφανίζει γεωμετρική ανάπτυξη από την ίδρυσή της το 2023:

Πωλήσεις 2025: 123,65 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 111% σε ετήσια βάση.

EBITDA: 15,2 εκατ. ευρώ, από 6,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Καθαρά κέρδη: 11,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 126%, με καταβολή μερίσματος 5 εκατ. ευρώ.

Μηδενικός δανεισμός: Η εταιρεία χρηματοδοτείται μέσω προκαταβολών για την εκτέλεση έργων — οι σχετικές υποχρεώσεις στις 31/12/2025 ανέρχονταν σε 72,5 εκατ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα: 33,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, με εγγυητικές καλής εκτέλεσης στα 60,5 εκατ. ευρώ — ένδειξη σημαντικού ανεκτέλεστου.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η τρέχουσα καθαρή μετοχική αξία της Nova ICT αποτιμήθηκε στα 121 εκατ. ευρώ. Η απόσταση από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 1 εκατ. ευρώ αποτυπώνει την υπεραξία που δημιουργήθηκε σε μόλις τρία χρόνια λειτουργίας.

Η επόμενη ημέρα: Επιχειρηματική συνέχεια και εμπορική συνεργασία

Υπό την ηγεσία του CEO Αλέξανδρου Μπρέγιαννη, η Nova ICT έχει εδραιώσει ισχυρή παρουσία σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η πολιτική προστασία, η άμυνα, οι υποδομές, τα utilities και οι έξυπνες πόλεις, ενώ έχει εισέλθει και στη δυναμική υλοποίηση σύνθετων ευρωπαϊκών έργων (EU projects). Η αναφορά του κ. Μπρέγιαννη στην ανακοίνωση της Nova ερμηνεύεται ως σαφές σήμα επιχειρηματικής συνέχειας υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Παράλληλα, η Nova επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη διατήρηση της εμπορικής συνεργασίας με τη Nova ICT, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε εμπορικά θέματα», αναφέρουν οι πηγές της εταιρείας, με τις δύο πλευρές να σχεδιάζουν κοινά έργα και πρωτοβουλίες ψηφιακής μετάβασης μεγάλης κλίμακας, προς όφελος των πελατών και συνεργατών τους. Για τη Nova ICT, η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μία νέα φάση ανάπτυξης — με τον όμιλο Βαρδινογιάννη στο τιμόνι και στρατηγικούς επενδυτές καθ’ οδόν.