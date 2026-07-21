Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly – Στα «χαρακώματα» για τα χάπια αδυνατίσματος

Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους Novo Nordisk και Eli Lilly, καθώς η πρώτη μήνυσε την δεύτερη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, ισχυριζόμενη ότι οι διαφημιστικές καμπάνιες της για τα φάρμακα για την παχυσαρκία και τον διαβήτη παραπλανούν τους καταναλωτές.

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Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους Novo Nordisk και Eli Lilly, καθώς η πρώτη μήνυσε την δεύτερη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, ισχυριζόμενη ότι οι διαφημιστικές καμπάνιες της για τα φάρμακα για την παχυσαρκία και τον διαβήτη παραπλανούν τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, η δανική Novo Nordisk υπέβαλε την Τρίτη αγωγή κατά της Eli Lilly, καθώς διαφωνεί με τις διαφημίσεις σε εθνικό επίπεδο που αναφέρουν αυτό που χαρακτήρισε «ξεπερασμένες» κλινικές δοκιμές στις οποίες οι υψηλότερες δόσεις των φαρμάκων της Lilly αντιπαραβάλλονται με χαμηλότερες δόσεις των προϊόντων της Novo.

Όπως αναφέρει η αγωγή, οι διαφημίσεις παραλείπουν νεότερα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την υψηλότερη δόση του Wegovy, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο και εμφανίζει αποτελέσματα απώλειας βάρους πολύ πιο κοντά σε εκείνα του Zepbound.

Αυτό «τους αφήνει με το αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι τα φάρμακα της Lilly είναι ανώτερα από της Novo, και αυτό δεν είναι ακριβές», δήλωσε ο Τζον Κούκελμαν, γενικός σύμβουλος της Novo, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα. Όπως ανέφερε, η αγωγή έρχεται μετά την άρνηση της Lilly να αποσύρει ή να διορθώσει ορισμένες διαφημίσεις, παρά το επίσημο αίτημα παύσης και διακοπής από τη Novo τον Απρίλιο.

Στην αγωγή που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ, η Novo ζήτησε από το δικαστήριο να σταματήσει οριστικά την Lilly από την προβολή των διαφημίσεων και να απαιτήσει από την φαρμακευτική εταιρεία να εκδώσει διορθωτική διαφήμιση.

Η Novo ζητά επίσης οικονομικές αποζημιώσεις, αν και δεν είναι σαφές το ύψος τους. Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει επίσης προειδοποιήσει την Lilly ότι εάν οι διαφημίσεις δεν αφαιρεθούν οικειοθελώς, σχεδιάζει να ζητήσει προσωρινή διαταγή τις επόμενες ημέρες για να τις μπλοκάρει αμέσω.

Όπως αναφέρει το CNBC, η Novo διεξάγει μια επιθετική μάχη εναντίον της Lilly για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς στον χώρο του GLP-1, τοποθετώντας το νέο της χάπι για την παχυσαρκία, τις στρατηγικές μειώσεις τιμών και το νέο υψηλής δόσης Wegovy για να ανταγωνιστεί την κορυφαία σε πωλήσεις ένεση παχυσαρκίας του ανταγωνιστή της, Zepbound, και το αντίστοιχο για τον διαβήτη Mounjaro.

Τα τελευταία χρόνια, τα φάρμακα της Lilly έχουν γίνει οι προτιμώμενες θεραπείες λόγω της υψηλής αποτελεσματικότητάς τους. Ωστόσο, η υψηλότερη δόση Wegovy, η οποία έδειξε μέση απώλεια βάρους περίπου 19%, αποτέλεσε την απάντηση της Νovo στο συγκεκριμένο πεδίο ανταγωνισμού.