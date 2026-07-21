Καραβίας: Η εκπαίδευση ως επένδυση για το μέλλον της χώρας

«Στις 17 Ιουλίου, παρουσία του πρωθυπουργού, ανακοινώθηκε μια σημαντική χορηγική πρωτοβουλία των τραπεζών στον τομέα της εκπαίδευσης. Η Eurobank, σε συνεργασία με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, θα επενδύσει συνολικά 160 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών στα πιο σημαντικά και παλαιά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

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Αυτό υπογραμμίζει στην επιστολή του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας, αναφερόμενος στη νέα προσφορά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων.

Συνεχίζει:

«Ιστορικά, αλλά και σήμερα, αυτά τα τρία ιδρύματα αποτελούν τη βάση και τον κανόνα για την επιστημονική έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία στη χώρα μας. Ωστόσο, η εικόνα τους μας πλήγωνε για πολλά χρόνια. Ήταν ασύμβατη με την πορεία τους, τις προσδοκίες των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού, καθώς και με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, και πολλές φορές, προσβλητική για την κοινωνία, που τα θεωρεί φάρους γνώσης και πρότυπα.

Με αυτή την προοπτική, σε μια εποχή που διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μια νέα αντίληψη στην ελληνική κοινωνία για τον ρόλο της, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε τη άμεση και ριζική αναβάθμιση ορισμένων κτιρίων που φιλοξενούν τις δραστηριότητες του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ.

Ειδικότερα, για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η δωρεά είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών και περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και εργασιών για την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών που χρησιμοποιούνται καθημερινά από 100.000 φοιτητές και προσωπικό του Ιδρύματος. Παράλληλα, η δωρεά περιλαμβάνει την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο ΑΠΘ, με αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινών χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη στο ΕΜΠ. Αυτό συνδέεται με μια ευρύτερη αστική ανάπλαση της περιοχής γύρω από το Αρχαιολογικό Μουσείο και το ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκληρώνουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Όπως είναι γνωστό, χρηματοδοτούμε από κοινού το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων των δημόσιων σχολείων σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνοντας νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, γενικά και επαγγελματικά. Δεν ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι ευεργέτες υπήρξαν αυτοί που στήριξαν την ίδρυση της εκπαίδευσης και της Παιδείας, παράλληλα με τη θεμελίωση του ελληνικού κράτους.

Αντιλαμβανόμαστε την ποιοτική δημόσια εκπαίδευση ως καθοριστική προϋπόθεση για μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία και αναλαμβάνουμε την ευθύνη που έχει ο ιδιωτικός τομέας για την υποστήριξή της. Η συνολική αξία των δύο αυτών δωρεών ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν υπάρχει προηγούμενο στο εύρος της υποστήριξης των δημόσιων εκπαιδευτηρίων κάθε βαθμίδας και δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε αυτό το ύψος.

Για τη Eurobank, η προοπτική της νέας γενιάς μέσω της εκπαίδευσης και της σύνδεσής της με την παραγωγική διαδικασία είναι η κεντρική ιδέα της κοινωνικής μας δράσης. Αναλαμβάνουμε πολλές πρωτοβουλίες που συνεχίζουμε σταθερά επί χρόνια, ενώ άλλες αυξάνουν την επίδραση της παρέμβασής μας.

Από την βράβευση των αριστούχων κάθε λυκείου στην Ελλάδα, δημόσιου ή ιδιωτικού, για τις επιδόσεις τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, έως τα προγράμματα γλωσσομάθειας των Πομάκων στη Θράκη σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια, και από το πρώτο μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έως τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins για ταλαντούχα παιδιά, υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για προώθηση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, με αξιοκρατία, αναγνώριση της αριστείας και καθολική προσβασιμότητα στις καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Στη Eurobank, πολλοί από εμάς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας από δημόσια πανεπιστήμια – και αυτό δεν το ξεχνάμε. Επιστρέφουμε για να προσφέρουμε ένα αντίδωρο για όσα μας έδωσε η φοίτησή μας. Υπάρχει μια φράση που χρησιμοποιείται σε πολλές γλώσσες για το πανεπιστήμιο από το οποίο καθένας σπούδασε: alma mater, που σημαίνει «μητέρα-τροφός».

Αυτό το αισθανόμαστε βαθιά και προσωπικά, με συγκίνηση για το γεγονός ότι μέρος της δωρεάς αφορά το ΕΜΠ, του οποίου είμαι απόφοιτος. Πιστεύω ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη Eurobank αισθανόμαστε ικανοποίηση και υπερηφάνεια που η επαγγελματική μας αφοσίωση και η καθημερινή μας προσπάθεια επιτρέπουν στην Τράπεζα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τέτοιας εμβέλειας. Έτσι βλέπουμε τη δουλειά μας, έτσι βλέπουμε το μέλλον της χώρας μας και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε με τις ίδιες αρχές και στην ίδια κατεύθυνση.

Εύχομαι σε όλους, στις οικογένειες και στους αγαπημένους σας, ένα καλό και ξεκούραστο καλοκαίρι.

Φωκίων Καραβίας

Διευθύνων Σύμβουλος»