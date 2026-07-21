Μείωση-των-μεταναστευτικών-ροών-και-αύξηση-των-επιστροφών-το-πρώτο-εξάμηνο-του-2026

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Σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών και αύξηση των επιστροφών καταγράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα - πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι θαλάσσιες αφίξεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ στο Αιγαίο η μείωση φθάνει το 62%.

Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές καταγράφουν πτώση άνω του 15% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της μείωσης κατά 21% που είχε σημειωθεί το 2025 σε σχέση με το 2024, ενισχύοντας την εικόνα αποκλιμάκωσης των αφίξεων.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυξημένη είναι η αποτελεσματικότητα στο πεδίο των επιστροφών. Συνολικά, οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές επιστροφές (απελάσεις) να καταγράφουν άνοδο 40%, ενώ οι οικειοθελείς επιστροφές που πραγματοποιούνται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) αυξήθηκαν κατά 23%.

Αλλαγή καταγράφεται και στα ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας. Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου διαμορφώθηκε στο 39,7% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, γεγονός που αποτυπώνει αισθητή μείωση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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