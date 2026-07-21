Με-άνοδο-έκλεισαν-και-οι-τρεις-βασικοί-χρηματιστηριακοί-δείκτες-της-wall-street

Άνοδο σημείωσαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, με ώθηση από τις εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές άφησαν στην άκρη τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν και επικεντρώθηκαν στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 385,38 μονάδες ή 0,74%, στις 52.224,64 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,89% και έκλεισε στις 7.509,20 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 1,29%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 25.837,21 μονάδες. Και οι τρεις βασικοί δείκτες διέκοψαν το σερί τριών πτωτικών συνεδριάσεων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η μετοχή της 3M σημείωσε άλμα άνω του 7%, μετά τα καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου του βιομηχανικού κολοσσού. Παράλληλα, η General Motors ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη, οδηγώντας τη μετοχή της σε άνοδο σχεδόν 5%.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων έχει ξεκινήσει δυναμικά. Από τις περίπου 66 εταιρείες του S&P 500 που έχουν ήδη δημοσιεύσει αποτελέσματα, σχεδόν το 88% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet. Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα αργότερα αυτή την εβδομάδα βρίσκονται η Alphabet, η IBM και η Tesla.

«Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα αποτελέσουν καθοριστική περίοδο για τα εταιρικά αποτελέσματα, και όχι μόνο για τον τεχνολογικό κλάδο», δήλωσε ο Μπρετ Κένγουελ, αναλυτής επενδύσεων στις ΗΠΑ στην eToro. «Το ευρύτερο μήνυμα είναι ήδη ξεκάθαρο: οι εταιρείες που δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τον υψηλό πήχη που έχει θέσει η Wall Street τιμωρούνται».

«Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν η αβεβαιότητα είχε μειώσει τις προσδοκίες και οι επενδυτές αναζητούσαν κυρίως διαβεβαιώσεις ότι οι γεωπολιτικές αναταράξεις δεν είχαν εκτροχιάσει την αμερικανική επιχειρηματική δραστηριότητα», πρόσθεσε. «Σήμερα, μετά την άνοδο της αγοράς σε επίπεδα-ρεκόρ, τα καλά αποτελέσματα δεν είναι πάντα αρκετά καλά».

Οι εταιρείες ημιαγωγών έδωσαν επίσης ώθηση στη συνολική αγορά. Το ETF ημιαγωγών VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύθηκε περισσότερο από 4%. Η Marvell Technology σημείωσε άνοδο άνω του 6%, ενώ η Astera Labs κέρδισε 3%. Η Micron Technology ενισχύθηκε κατά 12%, ενώ η Intel σημείωσε άνοδο 8%.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Central Command) πραγματοποίησε τη δέκατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία «έληξε». Παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ οι σύμμαχοί τους Χούθι έχουν ανακοινώσει θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα ανοδικά, καθώς η Wall Street παρακολουθούσε τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για διαμεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεσολαβητές προτείνουν 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 2%, στα 84,91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent αυξήθηκε επίσης κατά 2%, στα 91,01 δολάρια το βαρέλι.

Το πετρέλαιο είχε ήδη κινηθεί ανοδικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών. Η άνοδος των ενεργειακών τιμών πίεσε τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, παρότι οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ανέκτησαν μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας.