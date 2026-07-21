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    Με-τον-Πορτογάλο-ομόλογό-του-θα-συναντηθεί-αύριο-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης
    Με τον Πορτογάλο ομόλογό του θα συναντηθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Με τον Πορτογάλο ομόλογό του θα συναντηθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Με τον Πορτογάλο ομόλογό του θα συναντηθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τον Τύπο – Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας μεταξύ των δύο πρωθυπουργών.

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    Κυριάκος Μητσοτάκης

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυριο στις 12:00 θα υποδεχτεί τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λούις Μοντενέγκρο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο και θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

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