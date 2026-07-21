Μητσοτάκης-στην-παρουσίαση-του-ΕΠΑ-2026-2030:-«Η-Ελλάδα-μπορεί-και-θα-είναι-μια-πολύ-καλύτερη-χώρα»

Την πεποίθηση ότι έως το 2030 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε «μια πολύ καλύτερη χώρα» εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, σε εκδήλωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Ωδείο Αθηνών.

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Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το πρόγραμμα προϊόν πολυετούς σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια ξεκίνησε το 2021, όταν για πρώτη φορά επιχειρήθηκε ένας μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός σχεδιασμός με ορίζοντα πενταετίας για τη διάθεση των εθνικών πόρων.

«Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις, εάν δεν ήταν αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ξεκίνησε το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα», ανέφερε.

Δείτε την εκδήλωση:

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις.

«Η χώρα πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, εμφανίζει πρωτογενή πλεονάσματα, μειώνει το δημόσιο χρέος με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ και, ταυτόχρονα, διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική αλλά και για επενδύσεις», τόνισε.

«Επιλέγουμε επενδύσεις αντί επιδομάτων»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε πολιτική επιλογή τη διάθεση σημαντικών πόρων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να κατευθύνει περισσότερα χρήματα σε επιδόματα ή κοινωνικές παροχές, αλλά επέλεξε διαφορετική στρατηγική.

«Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και περισσότερους σε κοινωνικές παροχές ή επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλισης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περιφερειακή διάσταση του προγράμματος, σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη να φτάσει «σε κάθε γωνιά της πατρίδας».

«Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στους 1.008 ταχυδρομικούς κώδικες της χώρας. Όχι μόνο σε κάθε Περιφέρεια, αλλά σε κάθε γωνιά κάθε Περιφέρειας», είπε, επισημαίνοντας ότι αυτό απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των Περιφερειών.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να υπηρετεί κοινές εθνικές προτεραιότητες.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη διαχείριση των υδάτων, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο ζήτημα για την επόμενη πενταετία, επισημαίνοντας την ανάγκη συντονισμού μεταξύ κράτους, αυτοδιοίκησης και ευρωπαϊκών πολιτικών.

«Τέλος στις αποσπασματικές πολιτικές»

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το ελληνικό κράτος δεν είχε μέχρι σήμερα παράδοση στον μακροχρόνιο σχεδιασμό και τον ουσιαστικό συντονισμό.

«Το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Αν κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τη λογική του επιτελικού κράτους, είναι να αντιστρέψουμε αυτή τη λογική των αποσπασματικών πολιτικών», ανέφερε.

Όπως είπε, η κυβέρνηση εγκαταλείπει τον σχεδιασμό με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο ή τον επόμενο εκλογικό κύκλο και θέτει ως στόχο μια στρατηγική μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κριθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Θα κριθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκλιση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι βασικοί άξονες του νέου κυβερνητικού προγράμματος θα αρχίσουν να παρουσιάζονται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνοντας πως «το 2030 η Ελλάδα μπορεί και θα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα».

- sofokleous10.gr

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