Μπέσεντ-στο-fox-business:-Έχουν-μειωθεί-οι-αγορές-ιρανικού-πετρελαίου-από-την-Κίνα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι έχει σημειωθεί σημαντική μείωση στις αγορές ιρανικού πετρελαίου από την Κίνα.

«Έχουμε επιβάλει κυρώσεις σε κινεζικά… τα λεγόμενα διυλιστήρια τσαγιού, τα οποία είναι ιδιωτικά διυλιστήρια, και έχουμε δει σημαντική μείωση στις αγορές ιρανικού πετρελαίου από αυτά», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network.

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«Οι Κινέζοι, γενικά, λόγω των τιμών και επειδή έχουν ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, έχουν μειώσει τις αγορές αργού πετρελαίου τους τελευταίους μήνες κατά περίπου 40%, και αυτό ασκεί άμεση πίεση στο ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Με πληροφορίες από Reuters