Μπαράζ-επιθέσεων-στη-Μαύρη-Θάλασσα:-Δύο-εμπορικά-πλοία-στο-στόχαστρο-μέσα-σε-λίγες-ώρες

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Ιουλίου, όταν το τουρκικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο GOLDEN LEO, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, δέχθηκε τις επιπτώσεις πυραυλικής επίθεσης ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στην Οδησσό.

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Το πλοίο, το οποίο μετέφερε φορτίο καλαμποκιού, υπέστη ζημιές από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σκάφος.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο πλοίαρχος τραυματίστηκε, πέντε μέλη του πληρώματος παραμένουν αγνοούμενα, ενώ οκτώ ναυτικοί απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο.

Και δεύτερο σοβαρό περιστατικό

Λίγη ώρα αργότερα καταγράφηκε δεύτερο σοβαρό περιστατικό στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Το δεξαμενόπλοιο NISSOS IOS, με σημαία Λιβερίας και ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης αργού πετρελαίου.

Η EOS Risk αναφέρει ότι οι εργασίες φόρτωσης ανεστάλησαν άμεσα, ενώ το πλοίο υπέστη σημαντικές ζημιές στους χώρους ενδιαίτησης, στη γέφυρα, στον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας, στον μηχανολογικό εξοπλισμό και σε βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Τοπική φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από τα συστήματα πυρόσβεσης του πλοίου, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς, ρύπανση ή διαρροή φορτίου. Το δεξαμενόπλοιο παραμένει πλωτό και μετακινήθηκε με τη συνδρομή ρυμουλκών σε ασφαλές αγκυροβόλιο έξω από το Νοβοροσίσκ, ενώ συνεχίζεται η αποτίμηση της έκτασης των ζημιών.

Η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας επισημαίνει ότι τα δύο περιστατικά επιβεβαιώνουν τη σημαντική επιδείνωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, καλεί τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένη επιτήρηση, να εφαρμόζουν πλήρως τις οδηγίες των BMP, να παρακολουθούν συνεχώς τις επίσημες προειδοποιήσεις των αρχών και να ακολουθούν άμεσα τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών σε περίπτωση πυραυλικής επίθεσης ή εντοπισμού μη εκραγέντων πυρομαχικών.