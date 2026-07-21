Οι-ΗΠΑ-ανακοίνωσαν-εμπορική-συμφωνία-με-την-Ιορδανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Τρίτη μια εμπορική συμφωνία με την Ιορδανία, η οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα άρει τα εμπόδια για τους Αμερικανούς εξαγωγείς και θα παράσχει νέα πρόσβαση σε κρίσιμες αμερικανικές βιομηχανίες.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ιορδανία θα άρει τα μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια και θα επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά για τα αμερικανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων και των μηχανοκίνητων οχημάτων, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθέστε το sofokleous10.gr στο Google
Με πληροφορίες από Reuters
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.