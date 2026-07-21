Οι-ΗΠΑ-ανακοίνωσαν-εμπορική-συμφωνία-με-την-Ιορδανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Τρίτη μια εμπορική συμφωνία με την Ιορδανία, η οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα άρει τα εμπόδια για τους Αμερικανούς εξαγωγείς και θα παράσχει νέα πρόσβαση σε κρίσιμες αμερικανικές βιομηχανίες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ιορδανία θα άρει τα μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια και θα επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά για τα αμερικανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων και των μηχανοκίνητων οχημάτων, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

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Με πληροφορίες από Reuters