Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, July 21
    Οι-ΗΠΑ-ανακοίνωσαν-εμπορική-συμφωνία-με-την-Ιορδανία
    Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν εμπορική συμφωνία με την Ιορδανία

    Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν εμπορική συμφωνία με την Ιορδανία

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Τρίτη μια εμπορική συμφωνία με την Ιορδανία, η οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα άρει τα εμπόδια για τους Αμερικανούς εξαγωγείς και θα παράσχει νέα πρόσβαση σε κρίσιμες αμερικανικές βιομηχανίες.

    Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ιορδανία θα άρει τα μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια και θα επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά για τα αμερικανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων και των μηχανοκίνητων οχημάτων, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Με πληροφορίες από Reuters 

    Προτιμώμενη πηγή στην Google

    Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply