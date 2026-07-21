Οι-στόχοι-του-νέου-Εθνικού-Προγράμματος-Ανάπτυξης-των-23-δισ.-ευρώ

Παρουσία Μητσοτάκη και Πιερρακάκη η παρουσίαση του προγράμματος που εκφράζει τη δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτεί η ίδια την ανάπτυξη της.

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(upd) Τη σημασία που έχει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 που ξεκίνησε την πορεία του φέτος ανέλυσε ο ΥΠΕΘΟΟ και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση.

Ανέφερε πως το πρόγραμμα των περίπου 23 δισ. ευρώ εκφράζει τη δυνατότητα της χώρας να σχεδιάζει το μέλλον της με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να χρηματοδοτεί η ίδια την ανάπτυξη της. Πλέον η χώρα μπορεί να διαθέτει περισσότερους εθνικους πόρους σε επενδύσεις.

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Οι εθνικοί πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων φτάνουν τα 3,3 δισ. φέτος και θα φτάσουν τα 4,2 δισ. ευρώ ετησίως το 2030, από 1,8 δισ. ευρώ το 2019, όταν ξεκίνησε το προηγούμενο ΕΠΑ 2019 -2025. «Μέσα σε 11 χρόνια υπερδιπλασιάζουμε τους εθνικούς πόρους που διαθέτουμε για την ανάπτυξη», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Το ποσο των 23 δισ. ευρω περιλαμβάνει και 5,8 δισ. ευρώ που θα οδεύσουν για να ολοκληρωθούν έργα που έχουν μείνει από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Παπαθανάσης: Το νεο ΕΠΑ θα διαθέσει 17,1 δισ. ευρώ συν τα 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση των παλαιών έργων

Ο αρμόδιος αναπληρωτής ΥΠΕΘΟΟ Νίκος Παπαθανάσης εξήγησε πως το νεο ΕΠΑ θα διαθέσει 17,1 δισ. ευρώ συν τα 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση των παλαιών έργων της περιόδου 2021-2025. Συνολικά κινητοποιείται ποσό περίπου διπλάσιο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Σημείωσε ότι το 2019 οι διαθέσιμοι πόροι για δημόσιες επενδύσεις ήταν 5,6 δισ. ευρώ, το 2025 ανήλθαν σε 14,6 δισ. ευρώ ενώ φέτος φτάνουν το ποσό ρεκόρ των 16,7 δισ. ευρώ. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στην πολιτική σταθερότητα, τη δημοσιονομική αξιοπιστία, την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και τη διεκδίκηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης εξήγησε ότι το θεσμικό πλαίσιο του ΕΠΑ μεταρρυθμίστηκε, ούτως ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Μίλησε για τη θεσμοθέτηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑ η οποία είναι επιφορτισμένη με τον συντονισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος και των αποτελεσμάτων εφαρμογης των προγραμμάτων του ΕΠΑ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει πρώτη φορά σήμερα με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης ανέφερε πως το τελευταίο αίτημα πληρωμής που θα υποβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου έχει ξεκάθαρο στόχο να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ.

Το ΕΠΑ 2026-2030

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο αξιοποιούνται οι εθνικοί πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που είναι η «ομπρέλα», κάτω από την οποία συντονίζονται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι.

Το συνολικό ύψος του προγράμματος φτάνει στα περίπου 23 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 17,1 δισ. ευρώ, με συμπληρωματικούς πόρους 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση του ΕΠΑ 2021-2025.

Στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες του προγράμματος είναι:

-κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη

-ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών

-πολιτική προστασία και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

-καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα

-ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη

-πράσινη ανάπτυξη και πράσινος μετασχηματισμός

Όπως ανέλυσε η γενική γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κατερίνα Οικονόμου, το ΕΠΑ διαρθρώνεται σε 37 συνολικά προγράμματα (20 τομεακά, 13 περιφερειακά και 4 ειδικά). Οι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως σε Περιφέρειες και Δήμους, εστιάζοντας στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στάθηκε στη σημασία της ταχύτητας, της εδαφικής δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της «ακυρομανίας» στα έργα, διαβεβαιώνοντας ότι οι 13 Περιφέρειες αποτελούν σταθερούς συμμάχους στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.