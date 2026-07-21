Οι-s-400,-η-Ρωσία-και-το-«αγκάθι»-του-Κογκρέσου:-Τι-χωρίζει-ακόμη-την-Τουρκία-από-τα-f-35

Η Τουρκία φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την επιδίωξη να διατηρήσει τους ρωσικούς πυραύλους S-400 εφόσον επιθυμεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των αμερικανικών F-35, ωστόσο η διαδρομή μέχρι την επίτευξη αυτού του στόχου παραμένει μακρά και γεμάτη εμπόδια.

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Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, επισήμανε ότι μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ διαφαίνεται μια σημαντική μεταβολή στη στάση της Άγκυρας.

«Πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία πίστευε ότι θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να κρατήσει τους S-400. Φαίνεται ότι τώρα το έχει πάρει απόφαση ότι, για να πάρει τα F-35, πρέπει να διώξει τους S-400», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η απομάκρυνση των πυραύλων αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα.

«Πρέπει να βρεθεί ο αγοραστής που θα πάρει το σύστημα», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ο ειδικός νόμος που έχει ψηφίσει το αμερικανικό Κογκρέσο για τα F-35 προβλέπει όχι μόνο ότι οι S-400 δεν πρέπει να βρίσκονται στην Τουρκία, αλλά και ότι δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν ποτέ στη χώρα.

Ο κ. Συρίγος εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα σενάρια που θέλουν ως πιθανούς αγοραστές χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ ή η Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας ότι όλες αυτές ενδιαφέρονται για την απόκτηση F-35.

«Όποιο κράτος βρεθεί ως αγοραστής, θα πρέπει να ξέρει ότι δεν πρόκειται να πάρει F-35», υπογράμμισε.

Ένα ακόμη κρίσιμο εμπόδιο είναι η ίδια η Ρωσία, καθώς –όπως εξήγησε– η συμφωνία αγοράς των S-400 προβλέπει ότι απαιτείται η συναίνεση της Μόσχας για οποιαδήποτε μεταπώληση του συστήματος σε τρίτη χώρα.

«Αναρωτιέμαι εξ αρχής γιατί η Ρωσία να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της, διευκολύνοντας μια νατοϊκή χώρα και κατ’ επέκταση όλο το ΝΑΤΟ, το οποίο επισήμως έχει πει ότι τη θεωρεί εχθρική χώρα», ανέφερε.

Ακόμη όμως και αν ξεπεραστούν όλα αυτά τα εμπόδια, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται εκεί. Όπως τόνισε ο κ. Συρίγος, θα απαιτηθεί εκ νέου έγκριση από το αμερικανικό Κογκρέσο, όπου «το ισραηλινό λόμπι και το ελληνικό λόμπι έχουν τη δική τους επιρροή».

«Το μόνο που έχουμε μετά βεβαιότητος είναι ότι ο Ερντογάν έχει πάρει την απόφαση ότι δεν μπορεί να έχει τους S-400», κατέληξε.

«Πιθανός αγοραστής των S-400 και το Αζερμπαϊτζάν»

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, πρόσθεσε ότι ένας πιθανός αγοραστής των S-400 θα μπορούσε να είναι και το Αζερμπαϊτζάν.

Όπως είπε, μια τέτοια εξέλιξη θα συνδεόταν και με τη στενή στρατηγική σχέση που διατηρεί το Αζερμπαϊτζάν με το Ισραήλ, το οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη στρατιωτική επικράτηση του Μπακού έναντι της Αρμενίας, ενώ η γεωγραφική γειτνίαση της χώρας με το Ιράν της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία για το Τελ Αβίβ.

Ο κ. Φίλης εμφανίστηκε πάντως επιφυλακτικός απέναντι στις δημόσιες δηλώσεις που προαναγγέλλουν εξελίξεις.

«Ειδικότερα στα χρόνια του Τραμπ βλέπουμε ηγέτες ή υπουργούς να βγαίνουν πιο προωθημένα και να προαναγγέλλουν πολιτικές ή αποφάσεις που τελικά αργότερα ξεχνιούνται. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση», σημείωσε.

Παράλληλα, συνέδεσε τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η Άγκυρα θα βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν μια γενικευμένη στρατιωτική αναμέτρηση με το Ιράν.

«Η Τουρκία θα δυσκολευτεί πολύ αν οι Αμερικανοί αποφασίσουν να πάνε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο σε βάρος του Ιράν, γιατί τότε δεν θα μπορεί να τηρεί ίσες αποστάσεις», ανέφερε.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως η Τουρκία διευκόλυνε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το Ιράν, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική σε Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο κ. Φίλης εκτίμησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη αποφασίσει να κινηθεί προς μια συνολική σύγκρουση, αλλά επιχειρεί να την αποφύγει, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η στρατιωτική ισχύς από μόνη της δεν αρκεί χωρίς σαφή στρατηγική, επικαλούμενος ως παράδειγμα τόσο τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία όσο και τις δυσκολίες επιβολής στρατιωτικών λύσεων στις σύγχρονες ασύμμετρες συγκρούσεις.

- sofokleous10.gr

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