ΟΛΠ: Δύο διακρίσεις στα «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Η ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις στο πλαίσιο του θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους κυριότερους οργανισμούς της χώρας.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η OΛΠ αναδείχθηκε Πρωταγωνιστής Κλάδου στην κατηγορία των Οργανισμών Λιμένων, μια διάκριση που απονέμεται στις κορυφαίες επιχειρήσεις βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, βάσει αντικειμενικών οικονομικών κριτηρίων, όπως ο κύκλος εργασιών, τα κέρδη προ φόρων και τα διαθέσιμα ταμειακά αποθέματα.

Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, την ισχυρή οικονομική της απόδοση και τη στρατηγική της σημασία για το ελληνικό λιμενικό σύστημα και την εθνική οικονομία.

Επιπλέον, η OΛΠ απέσπασε και τη νέα τιμητική διάκριση «Ιστορική Επιχείρηση», κατηγορία που εισήχθη φέτος στον θεσμό, με σκοπό να αναδείξει επιχειρήσεις με μακρόχρονη και ουσιαστική συμβολή στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Αυτή η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς η OΛΠ φέτος κλείνει 96 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και δυναμικής ανάπτυξης, πλησιάζοντας την ολοκλήρωση ενός αιώνα πορείας, με σταθερή συμβολή στην οικονομική πρόοδο, το διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία της χώρας.

Η διπλή αυτή διάκριση αναγνωρίζει τόσο την ισχυρή οικονομική απόδοση και τη σύγχρονη αναπτυξιακή πορεία της OΛΠ όσο και την ιστορική της διαδρομή, η οποία την έχει καθιστήσει έναν από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς της χώρας και σημείο αναφοράς για τη λιμενική βιομηχανία στην ευρύτερη περιοχή.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διαρκή δέσμευση της OΛΠ στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την ελληνική οικονομία, τους μετόχους, τους εργαζομένους και την ευρύτερη λιμενική και ναυτιλιακή κοινότητα, διατηρώντας στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρησιακή αριστεία και την καινοτομία.