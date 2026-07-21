Ο-γάτος-που-έχει-γίνει-θεσμός-στη-Ντάουνινγκ-Στριτ-ετοιμάζεται-να-υποδεχθεί-τον-σκύλο-του-νέου-πρωθυπουργού,-Άντι-Μπέρναμ

Δεν είναι λίγες οι φορές πο υ ο Larry έχει γίνει πρωτοσέλιδος επειδή… αποκοιμήθηκε μπροστά στην πόρτα του Νο 10, επειδή αγνόησε κάποιον ξένο ηγέτη ή επειδή φωτογραφήθηκε να παρακολουθεί ατάραχος τις τηλεοπτικές κάμερες την ώρα που στο εσωτερικό του κτιρίου λαμβάνονταν κρίσιμες κυβερνητικές αποφάσεις.

Κανένα άλλο ζώο στη Βρετανία δεν έχει συνδεθεί τόσο στενά με την πολιτική εξουσία όσο ο γάτος που περιφέρεται καθημερινά μπροστά στη μαύρη πόρτα του Νο 10. Επειδή, ο Larry δεν είναι το κατοικίδιο κάποιου πρωθυπουργού αλλά ουσιαστικά, ο γάτος του ίδιου του πρωθυπουργικού μεγάρου. Στα μάτια των Βρετανών είναι ένας μικρός εθνικός « σταρ ». Διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίζεται σχεδόν καθημερινά από τους φωτορεπόρτερ που καλύπτουν την πρωθυπουργική κατοικία και έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τους πολιτικούς συντάκτες, οι οποίοι συχνά τον αντιμετωπίζουν σαν έναν ακόμη πρωταγωνιστή της πολιτικής επικαιρότητας.

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι σήμερα ο Larry είναι ίσως πιο αναγνωρίσιμος διεθνώς από αρκετούς Βρετανούς υπουργούς.

Έχει φωτογραφηθεί δίπλα σε αυτοκινητοπομπές ξένων ηγετών, έχει υποδεχθεί -χωρίς φυσικά να το γνωρίζει- προέδρους, βασιλείς και πρωθυπουργούς από όλο τον κόσμο και έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας που εκπέμπει η Ντάουνινγκ Στριτ.

Από τότε εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν… κυνηγό τρωκτικών. Στο διάστημα αυτό, είδε να περνούν έξι πρωθυπουργοί και δεκάδες υπουργοί. Ο Larry έχει γίνει μάρτυρας μερικών από τις σημαντικότερες πολιτικές στιγμές της σύγχρονης βρετανικής ιστορίας: ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για το Brexit, στις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις, στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πανδημία της Covid-19, στον πόλεμο στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων.

Ο διάσημος γκριζόλευκος γάτος έφτασε στη Ντάουνινγκ Στριτ τον Φεβρουάριο του 2011, όταν ο Ντέιβιντ Κάμερον αποφάσισε να αναζητήσει έναν γάτο για να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα με τα ποντίκια που εμφανίζονταν στο ιστορικό κτίριο. Ο Larry είχε υιοθετηθεί από το καταφύγιο Battersea Dogs & Cats Home και πολύ γρήγορα απέκτησε τον επίσημο τίτλο Chief Mouser to the Cabinet Office – επικεφαλής κυνηγός ποντικών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Υπάρχει όμως ένας ένοικος, που δεν δείχνει να επηρεάζεται ούτε από εκλογές, ούτε από ανασχηματισμούς, ούτε από κυβερνητικές κρίσεις: ο Larry , ο οποίος εξακολουθεί να κάθεται ατάραχος μπροστά στην πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ, σαν να γνωρίζει ότι οι πρωθυπουργοί είναι προσωρινοί, ενώ εκείνος αποτελεί πλέον μέρος της ίδιας της ιστορίας του κτιρίου. Τώρα ετοιμάζεται να γνωρίσει ακόμη έναν νέο «συγκάτοικο». Τον Axel . Το σκύλο του νέου πρωθυπουργού, ο οποίος αν τελικά μετακομίσει στο Νο 10, θα χρειαστεί να μοιραστεί την καθημερινότητά του με τον πιο διάσημο γάτο της βρετανικής πολιτικής.

Αφού εξελέγη ο νέος πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, περνώντας το κατώφλι της εμβληματικής μαύρης πόρτας του Νο 10 της Downing Street, η καθημερινότητα της βρετανικής κυβέρνησης θα αρχίσει να αποκτά τον ρυθμό της νέας εποχής.

Μία απρόσμενη συγκατοίκηση, ενός σκύλου που ξεκίνησε από καταφύγιο και ενός γάτου, που έχει γνωρίσει περισσότερους πρωθυπουργούς από πολλούς Βρετανούς υπουργούς, αναμένεται τις προσεχείς ημέρες στη Μεγάλη Βρετανία.

Η μεγαλύτερη, όμως, ιδιαιτερότητα του Larry είναι άλλη. Είναι ίσως ο μοναδικός «δημόσιος λειτουργός» της Βρετανίας που έχει παραμείνει στη θέση του ανεξάρτητα από τις πολιτικές ανακατατάξεις. Στα δεκαέξι σχεδόν χρόνια παρουσίας του έχει δει να περνούν από το Νο 10 έξι διαφορετικοί πρωθυπουργοί: ο Ντέιβιντ Κάμερον, η Τερέζα Μέι, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κιρ Στάρμερ. Τώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί και τον έβδομο, τον Άντι Μπέρναμ. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Βρετανοί σχολιάζουν αστειευόμενοι πως «οι πρωθυπουργοί έρχονται και φεύγουν, αλλά ο Larry μένει».

Οι «καβγάδες» που έγιναν viral

Η φήμη του δεν οφείλεται μόνο στη μακροβιότητά του. Οι φωτογράφοι έχουν απαθανατίσει αρκετές φορές θεαματικές… αναμετρήσεις του με άλλες γάτες της περιοχής, κυρίως με τον Palmerston, τον γάτο του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και με τον Freya, που ζούσε στην κατοικία του τότε υπουργού Οικονομικών. Οι «μονομαχίες» τους έγιναν επανειλημμένα πρωτοσέλιδα στις βρετανικές ταμπλόιντ, ενώ δεν έλειψαν και τα σατιρικά σχόλια ότι οι γάτες είχαν περισσότερες διαφωνίες από τα ίδια τα υπουργικά συμβούλια.

Ο ίδιος ο Larry έχει αποκτήσει τη φήμη ενός ήρεμου αλλά ιδιαίτερα ανεξάρτητου χαρακτήρα. Δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση να ακολουθεί ανθρώπους ή να υπακούει σε κανόνες — χαρακτηριστικό που, όπως σχολιάζουν χαριτολογώντας οι δημοσιογράφοι, ταιριάζει απόλυτα με την πολιτική ζωή γύρω του.

Η νέα πρόκληση: ο Axel

Όλα αυτά σημαίνουν ότι, αν τελικά ο Axel μετακομίσει στο Νο 10, δεν θα μπει απλώς σε ένα νέο σπίτι. Θα εισέλθει στην… επικράτεια του Larry.

Η πιθανότητα αυτή έχει κινητοποιήσει ακόμη και τη μεγαλύτερη φιλοζωική οργάνωση για γάτες στη Βρετανία, την Cats Protection, η οποία έσπευσε να δημοσιεύσει έναν αναλυτικό οδηγό για το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η γνωριμία των δύο ζώων χωρίς εντάσεις.

Οι ειδικοί συνιστούν αρχικά πλήρη διαχωρισμό των χώρων διαμονής, ώστε γάτος και σκύλος να αισθανθούν ασφαλείς. Το πρώτο βήμα, όπως εξηγούν, δεν είναι καν η οπτική επαφή αλλά… η όσφρηση. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να τρίψουν δύο διαφορετικά πανιά στο σώμα κάθε ζώου και να τα τοποθετήσουν στον χώρο του άλλου, ώστε ο Larry και ο Axel να εξοικειωθούν σταδιακά με τις μυρωδιές τους. Αν αυτή η φάση κυλήσει ομαλά, ακολουθούν σύντομες συναντήσεις πίσω από γυάλινο διαχωριστικό ή προστατευτικό εμπόδιο, οι οποίες αυξάνονται σταδιακά σε διάρκεια.

Μόνο όταν και τα δύο ζώα δείξουν απόλυτα ήρεμα, μπορεί να γίνει η πρώτη πραγματική επαφή, με τον Axel να βρίσκεται προληπτικά δεμένος με λουρί και τον Larry να έχει πάντοτε ανοιχτή διαδρομή διαφυγής, ώστε να απομακρυνθεί όποτε ο ίδιος το επιθυμήσει.

Κάθε επιτυχημένη συνάντηση πρέπει να συνοδεύεται από λιχουδιές και θετική επιβράβευση, ώστε να δημιουργηθεί ευχάριστος συσχετισμός ανάμεσα στα δύο ζώα. Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε σημάδι άγχους ή επιθετικότητας, οι ειδικοί συνιστούν διακοπή της διαδικασίας και συμβουλή πιστοποιημένου συμπεριφοριστή.

Η παράδοση των κατοικιδίων στη Ντάουνινγκ Στριτ

Η πιθανή μετακόμιση του Axel στο Νο 10 σηματοδοτεί και την επιστροφή ενός… σκύλου στην πρωθυπουργική κατοικία.

Τα τελευταία χρόνια, κάθε πρωθυπουργός άφησε το δικό του μικρό αποτύπωμα στην άτυπη αυτή παράδοση: ο Ρίσι Σούνακ είχε μαζί του το λαμπραντόρ Nova, ο Μπόρις Τζόνσον και η σύζυγός του Κάρι, τον Τζακ Ράσελ Dilyn, ενώ ο Κιρ Στάρμερ έφερε στη Ντάουνινγκ Στριτ τις γάτες Prince και Jojo, οι οποίες συμβίωσαν για ένα διάστημα με τον Larry πριν αποχωρήσουν μαζί με την οικογένεια Στάρμερ. Ακόμη και πρωθυπουργοί, που δεν είχαν κατοικίδια, όπως η Τερέζα Μέι και η Λιζ Τρας, είχαν κατά καιρούς εκφράσει δημόσια τη συμπάθειά τους προς τους σκύλους, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που οι Βρετανοί αγαπούν ιδιαίτερα.

Η σχέση αυτή δεν είναι τυχαία. Στη βρετανική πολιτική κουλτούρα τα κατοικίδια θεωρούνται συχνά μέρος της δημόσιας εικόνας ενός ηγέτη. Χωρίς να παίζουν φυσικά κανέναν πολιτικό ρόλο, λειτουργούν ως μια πιο ανθρώπινη πλευρά της καθημερινότητάς του και πολλές φορές γίνονται αφορμή για ιστορίες που ξεφεύγουν από τη σκληρή πολιτική επικαιρότητα.

Ο Larry, ωστόσο, αποτελεί μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Δεν ανήκει σε κανέναν πρωθυπουργό και δεν αποχωρεί όταν αλλάζει η κυβέρνηση. Είναι ο μοναδικός «μόνιμος κάτοικος» της Ντάουνινγκ Στριτ, γεγονός που εξηγεί γιατί οι Βρετανοί αντιμετωπίζουν σχεδόν κάθε νέα συγκατοίκησή του σαν μια μικρή πολιτική… τελετή.

Θα μετακομίσει τελικά ο Axel;

Παρά τον ενθουσιασμό των φιλοζωικών οργανώσεων, δεν θεωρείται ακόμη βέβαιο ότι ο Axel θα εγκατασταθεί μόνιμα στο Λονδίνο.

Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν, ότι ο Άντι Μπέρναμ σκοπεύει να συνεχίσει να περνά σημαντικό μέρος του χρόνου του στο Μάντσεστερ, όπου βρίσκεται το οικογενειακό του σπίτι, εξετάζοντας ένα μοντέλο συχνών μετακινήσεων μεταξύ της πρωτεύουσας και της βόρειας Αγγλίας. Το ενδεχόμενο αυτό δημιουργεί νέα ερωτήματα για το αν ο Axel θα ακολουθεί κάθε φορά τον ιδιοκτήτη του ή αν θα παραμείνει στο οικείο περιβάλλον του.

Οι ειδικοί δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους. Υπογραμμίζουν ότι οι συνεχείς πολύωρες μετακινήσεις δεν είναι ιδανικές ούτε για τους σκύλους ούτε για τις γάτες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν στρες, ιδιαίτερα όταν αλλάζει διαρκώς το περιβάλλον τους. Για τον λόγο αυτό, συνιστούν τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων να γίνονται μόνο όταν υπάρχει ουσιαστικός λόγος και πάντα με γνώμονα την ευζωία του ζώου.

Περισσότερο από μια χαριτωμένη ιστορία

Θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει την ιστορία του Axel και του Larry ως ένα ανάλαφρο στιγμιότυπο της βρετανικής πολιτικής ζωής. Στην πραγματικότητα όμως πίσω από αυτήν κρύβονται πολύ σοβαρότερα μηνύματα.

Η φιλοζωική οργάνωση Dogs Trust αξιοποιεί ήδη την ιστορία του Axel για να υπενθυμίσει ότι χιλιάδες σκύλοι περιμένουν κάθε χρόνο μια δεύτερη ευκαιρία μέσα από την υιοθεσία. Από την πλευρά της, η Cats Protection αναδεικνύει τη σημασία της σωστής συμβίωσης διαφορετικών κατοικιδίων και της υπεύθυνης φροντίδας τους.

Παράλληλα, η δημόσια συζήτηση υπενθυμίζει ότι οι επιλογές ενός πρωθυπουργού, ακόμη και στην προσωπική του ζωή, μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από σημαντικά ζητήματα. Ένας σκύλος που προέρχεται από καταφύγιο και ένας γάτος, που επίσης υιοθετήθηκε από φιλοζωική οργάνωση, μετατρέπονται έτσι σε άτυπους πρεσβευτές της υπεύθυνης υιοθεσίας.

Το τετ α τετ του «πρώτου σκύλου» και του «πρώτου γάτου»

Εάν τελικά ο Axel μετακομίσει στο Λονδίνο, η πρώτη του βόλτα στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ πιθανότατα θα εξελιχθεί στο πιο πολυφωτογραφημένο στιγμιότυπο των πρώτων ημερών της νέας κυβέρνησης. Οι φωτογράφοι θα περιμένουν υπομονετικά πίσω από τα κιγκλιδώματα για να δουν αν ο μικρός σκύλος που πριν από λίγα χρόνια περίμενε σε ένα καταφύγιο να βρει οικογένεια θα καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του γάτου που εδώ και δεκαέξι χρόνια συμπεριφέρεται σαν να είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Νο 10 αφού αντιμετωπίζεται σχεδόν ως… θεσμικό πρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης.

Κι αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τις συμβουλές των ειδικών, η Ντάουνινγκ Στριτ δεν θα αποκτήσει απλώς έναν νέο σκύλο. Θα αποκτήσει το πιο απρόσμενο δίδυμο της βρετανικής πολιτικής σκηνής: τον «πρώτο σκύλο» της κυβέρνησης και τον γάτο που, περισσότερο από κάθε πρωθυπουργό, έχει μετατρέψει τη μονιμότητα σε… πολιτική τέχνη.