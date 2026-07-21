Ποιες επιχειρήσεις εξασφάλισαν έγκριση για νέες επενδύσεις

Ένα νέο κύμα επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης, ενέργειας, αγροδιατροφής, άμυνας και τουρισμού τίθεται σε εφαρμογή μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και νέων εγκρίσεων, με έργα που υπερβαίνουν τα 98 εκατ. ευρώ και συνοδεύονται από άμεσες επιχορηγήσεις ή φορολογικά κίνητρα. Οι επενδυτικές προτάσεις περιλαμβάνουν την επέκταση παραγωγικών μονάδων, την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και τη δημιουργία νέων τουριστικών εγκαταστάσεων, ενισχύοντας την παραγωγική ικανότητα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Στη μεταποίηση, η ΝΙΚ. Δαστερίδης ΑΒΕΕ προγραμματίζει επένδυση 4,8 εκατ. ευρώ για την αύξηση της παραγωγής φανών αυτοκινήτων στις εγκαταστάσεις της στην Αλεξανδρούπολη, εξασφαλίζοντας κρατική επιχορήγηση ύψους 2,86 εκατ. ευρώ. Στον τομέα της αγροδιατροφής, η ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Ε. προχωρά σε επένδυση 3,4 εκατ. ευρώ για την επέκταση της μονάδας παραγωγής ζωοτροφών στη Λέσβο. Το σχέδιο έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο με επιχορήγηση 2,05 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 11,4 νέες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

Σημαντικές επενδύσεις προγραμματίζονται επίσης στις ενεργειακές υποδομές. Η ΡΑΑΕΥ έχει εγκρίνει πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της HENGAS, προϋπολογισμού 53 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2026-2030. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε πόλεις της Πελοποννήσου, καθώς και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με στόχο την αύξηση των συνδέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στον τομέα των δομικών υλικών, η Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία υλοποιεί επένδυση 10,55 εκατ. ευρώ για την επέκταση της μονάδας παραγωγής στην Αμαλιάδα. Το έργο θα επωφεληθεί από επιχορήγηση 5,91 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία 35,5 νέων ΕΜΕ. Αντίστοιχα, η LYKOMITROS STEEL προχωρά σε επένδυση 14,7 εκατ. ευρώ στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου για την ανάπτυξη παραγωγής προκατασκευασμένων μεταλλικών κτιρίων. Η εταιρεία θα λάβει φορολογική απαλλαγή ύψους 8,82 εκατ. ευρώ, ενώ το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης 35,5 νέες ΕΜΕ.

Στην αμυντική βιομηχανία, η SIELMAN SA High Technology Manufacturing Company επενδύει 4,9 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μονάδας επισκευής οπλικών συστημάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Η επένδυση θα ενισχυθεί με φορολογική απαλλαγή 2,94 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 17 νέες θέσεις εργασίας.

Στον τομέα του τουρισμού, η ΝΕΑ ΡΟΤΑ ΙΚΕ προχωρά στην κατασκευή ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στη θέση «Μπέλλα Βίστα» της Χίου, μέσω επένδυσης 7,47 εκατ. ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση 4,47 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 27 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν του νησιού.