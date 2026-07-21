Πώς μοιράζεται η «πίτα» των δημοσίων επενδύσεων στις Περιφέρειες – Το γράφημα της εβδομάδας

Περισσότερα έργα θα κληθούν να διαχειριστούν οι Περιφέρειες της χώρας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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Περισσότερα έργα θα κληθούν να διαχειριστούν οι Περιφέρειες της χώρας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέχρι το 2030. Από το 1,87 δισ. ευρώ το 2026 το συνολικό ποσό φτάνει τα 2,54 δισ. ευρώ το 2030, σημειώνοντας αύξηση 36,1% στην πενταετία. Όμως τόσο χρόνο με το χρόνο, όσο και περιφέρεια με περιφέρεια, καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Το ΑΠΔΕ ανά περιφέρεια, βάσει των ορίων που έχει θέσει το ΥΠΕΘΟΟ και τα οποία δεν αποκλείεται να αλλάξουν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου 2027-2030, αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,3% το 2027 και στη συνέχεια να επιταχύνει ρυθμό φτάνοντας το 10,9% το 2030 σε σχέση με το 2029.

Και βέβαια η κατανομή παραμένει έντονα συγκεντρωμένη στις πολυπληθέστερες περιφέρειες. Η Αττική παίρνει σταθερά το 20,6-20,7% και η Κεντρική Μακεδονία το 16,2-16,3%, δηλαδή συγκεντρώνουν μαζί πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου. Με τρίτη τη Θεσσαλία (8,6-8,7%), οι τρεις πρώτες περιφέρειες συγκεντρώνουν σταθερά το 45,5%. Από την άλλη μεριά, σε Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά κατευθύνεται σταθερά μόλις το 3,8-3,9% των δημοσίων επενδύσεων. Σημειώνεται πως αυτές είναι οι δημόσιες επενδύσεις που «τρέχουν» και οι περιφέρειες και όχι αυτές που εκτελούνται κεντρικά από τα υπουργεία.

Πάντως κάθε περιφέρεια κρατά σχεδόν αμετάβλητο το ποσοστό της σε όλη την πενταετία. Οι μεταβολές δεν ξεπερνούν τις 0,15 ποσοστιαίες μονάδες. Μέσα σε αυτό το στενό εύρος, τη μεγαλύτερη σωρευτική αύξηση έχουν η Στερεά Ελλάδα (+38,5%), η Θεσσαλία (+37,7%) και η Κρήτη (+37,3%), και τη μικρότερη το Βόρειο Αιγαίο (+33,6%). Οι υπόλοιπες περιφέρειες κινούνται όλες μεταξύ +35% και +37%.

Το σημείο στο οποίο καταγράφεται σημαντική διαφοροποίηση ανά περιφέρεια είναι στη σύνθεση της χρηματοδότησής τους. Η Στερεά Ελλάδα είναι η μόνη όπου το εθνικό σκέλος υπερτερεί, με τη Θεσσαλία σχεδόν μοιρασμένη (49,5% → 51,1%) και την Κρήτη στο 43-44%. Στον αντίποδα, Βόρειο Αιγαίο (19-20%), Δυτική Μακεδονία (20-21%) και Αττική (22,5-23,5%) στηρίζονται συντριπτικά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, δηλαδή στο κοινοτικό χρήμα. Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιφέρειες το εθνικό μερίδιο αυξάνεται ελαφρά μέσα στην πενταετία.