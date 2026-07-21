Ρεκόρ 244 δισ. δολαρίων σε ξένες επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ασία – Πρωταγωνιστεί η Σιγκαπούρη

Η Νοτιοανατολική Ασία αναδεικνύεται σε «στρατηγικό νικητή» όσο αφορά τις επενδύσεις, ωφελημένη από τις τελευταίες αλλαγές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και την ανακατανομή των διεθνών κεφαλαίων.

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Η Νοτιοανατολική Ασία αναδεικνύεται σε «στρατηγικό νικητή» όσο αφορά τις επενδύσεις, ωφελημένη από τις τελευταίες αλλαγές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και την ανακατανομή των διεθνών κεφαλαίων, γεγονός που υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα της περιοχής, σύμφωνα με την United Overseas Bank.

Συγκεκριμένα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην περιοχή αυξήθηκαν κατά 10% στα 244 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με ανάλυση της UOB των δεδομένων που συγκέντρωσε ο ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη. Η επίδοση ξεπέρασε την παγκόσμια ανάπτυξη των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά 6%, τοποθετώντας τη συνολική επενδυτική ελκυστικότητα της Νοτιοανατολικής Ασίας κοντά στα επίπεδα της Ευρώπης.

Η Σιγκαπούρη ήταν ο δεύτερος πιο ελκυστικός προορισμός Άμεσων Ξένων Επενδύσεων μετά τις ΗΠΑ, προσελκύοντας 151 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισροές. Η Μαλαισία είχε την ισχυρότερη ανάπτυξη στο 51%, υποστηριζόμενη κυρίως από επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές. Η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ κατέγραψαν επίσης κέρδη, ενώ στην Ινδονησία οι άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 14%.

«Με μια πρώτη ματιά, η υποχώρηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ινδονησία ενδέχεται να προκαλεί ανησυχία», επισημαίνουν στην έκθεσή τους οι οικονομολόγοι της UOB, Ενρίκο Τανούβιτζαγια και Βινσέντιους Μινγκ Σεν. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι αυτό αποκρύπτει τις διαρκείς μακροπρόθεσμες δεσμεύσεων των διεθνών επενδυτών απέναντι στην οικονομία της χώρας.

Όπως αναφέρει η ανάλυση της UOB, η Ινδονησία έχει ηγηθεί της περιοχής στις εταιρικές εξαγορές, την βιομηχανική ανάπτυξη, καθώς και στην άντληση του μεγαλύτερου μεριδίου χρηματοδότησης υποδομών μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τους οικονομολόγους.

«Παρόλο που οι συνολικές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων έδειξαν αποκλίνουσες τάσεις μεταξύ των οικονομιών της ASEAN, η περιοχή συνεχίζει να επωφελείται από ισχυρούς διαρθρωτικούς επενδυτικούς παράγοντες», ανέφερε η τράπεζα. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την επιταχυνόμενη εστίαση στις ψηφιακές υποδομές και τις πράσινες βιομηχανίες.