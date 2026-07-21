Σε-δικαστήριο-στο-Μαϊάμι-ο-Άντριου-Τέιτ-και-ο-αδελφός-του-για-την-έκδοσή-τους-στη-Βρετανία

Ο αμφιλεγόμενος ακροδεξιός influencer Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του Τρίσταν εμφανίστηκαν τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης προς τη Βρετανία, λόγω μιας σειράς νέων κατηγοριών που περιλαμβάνουν βιασμό και εμπορία ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς.

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Φορούσαν στολές φυλακής και ήταν δεμένοι με χειροπέδες και αλυσίδες στη μέση και στους αστραγάλους.

Μίλησαν μόνο όταν ρωτήθηκαν αν κατανοούσαν τα δικαιώματά τους, οπότε και απάντησαν από κοινού «ναι, κύριε Πρόεδρε».

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο μετά την ακρόαση, ένας δικηγόρος των αδελφών δήλωσε ότι θα αντιταχθούν στην έκδοση. Χαρακτήρισε δε την υπόθεση που τους αφορά, «ανοησίες και στημένη υπόθεση».

Σύγκρινε μάλιστα τις κατηγορίες εναντίον των δύο ανδρών με τις νομικές διαδικασίες εναντίον του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ — τις οποίες χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» — και χαρακτήρισε την απόπειρα έκδοσης ως «πολιτική απαγωγή».

Σύμφωνα με το AP News, ο δικαστής όρισε την επόμενη ακροαματική διαδικασία για τους αδελφούς Τέιτ στις 27 Ιουλίου.

Για την ώρα, οι αδελφοί Τέιτ κρατούνται σε φυλακή της Φλόριντας από τη σύλληψή τους το Σάββατο, αφότου η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS), η οποία ασκεί τη δίωξη σε ποινικές υποθέσεις στην Αγγλία και την Ουαλία, ανακοίνωσε 38 νέες κατηγορίες εναντίον τους.

Οι αδελφοί Τέιτ έφτασαν στη Φλόριντα το 2025 αφού έφυγαν από τη Ρουμανία, όπου αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες. Επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Οποιαδήποτε τελική απόφαση σχετικά με την έκδοση θα πρέπει τελικά να ληφθεί από την κυβέρνηση Τραμπ, σημειώνει το BBC.

Οι τελευταίες κατηγορίες εναντίον των ανδρών φέρεται να αφορούν γεγονότα που συνέβησαν μεταξύ Ιουλίου 2010 και Αυγούστου 2017.

Οι αδελφοί αντιμετωπίζουν πλέον συνολικά 59 κατηγορίες και άλλες στη Ρουμανία, όπου κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και σύσταση οργανωμένης ομάδας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Ο Άντριου Τέιτ έχει επίσης κατηγορηθεί για βιασμό στην εν λόγω υπόθεση. Οι ίδιοι αρνούνται και αυτές τις κατηγορίες.

Και οι δύο αδελφοί Τέιτ έχουν διπλή υπηκοότητα (βρετανική και αμερικανική).