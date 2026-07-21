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    Σε-θετικό-έδαφος-οι-ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-στη-Μέση-Ανατολή
    Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

    Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

    Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές το πρωί της Τρίτης (21/7), με τους επενδυτές να αξιολογούν τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπως επίσης και τους νέους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ σε βάρος των καναδικών εισαγωγών. 

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    Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe ενισχύεται αυτή την ώρα ελαφρώς κατά 0,13% στις 640,45 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος.

    Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κινείται οριακά πάνω από το μηδέν στις 24,866.86 μονάδες, ενώ αντίστοιχα ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά 0,1% στις 8,346.63 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,18% στις 8,346.63 μονάδες.

    Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει ο ΜΙΒ του Μιλάνου ο οποίος ενισχύεται κατά 0,41% στις 52,071.00 μονάδες. Παράλληλα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,23% στις 19.254.69 μονάδες.

    Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, οι κλάδοι στις περιφερειακές αγορές κινούνται με μεικτή εικόνα, με τις μετοχές τεχνολογίας και τις μεταλλευτικές εταιρείες να ενισχύονται αμφότερες κατά περίπου 1,2%, ενώ οι εταιρείες του κλάδου των μέσων ενημέρωσης σημειώνουν πτώση 0,9%.

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #DAX #FTSE #CAC #IBEX_35 #FTSE_MIB

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