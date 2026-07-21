Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια – Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Τα χρηματιστήρια στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος τη συνεδρίαση της Τρίτης (21/7), με τους επενδυτές να αξιολογούν μεταξύ άλλων τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τους νέους αμερικανικούς δασμούς στον Καναδά και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Ισχυρά ήταν τα κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο βασικός δείκτης της Ιαπωνίας Nikkei έκλεισε με άνοδο 2,93% στις 66,092.00 μονάδες.

Παράλληλα, στη Νότια Κορέα ο Kospi κέρδισε 3,77% στις 6,761.83 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση οριακά πάνω από το μηδέν στις 8,793.30 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Ινδία, ο Nifty έχασε 0,28% στις 24,170.35 μονάδες.

Στην Κίνα τώρα, ο δείκτης Shanghai Composite ενισχύθηκε τελικά κατά 1,42% στις 3,850.47 μονάδες, ενώ ο Hang Seng έκλεισε επίσης σε θετικό έδαφος στις 25,140.00 μονάδες.

Σε αυτό το φόντο, ο επικεφαλής επενδύσεων για τις αναδυόμενες αγορές της Deutsche Bank, Τζάκι Τανγκ, δήλωσε στο CNBC ότι εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στις κινεζικές μετοχές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Όπως ανέφερε, η αισιοδοξία αυτή βασίζεται σε έναν συνδυασμό διαρθρωτικών παραγόντων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, οι μεταρρυθμίσεις στις κρατικές επιχειρήσεις και η δυναμική των εταιρειών που προσανατολίζονται στις εξαγωγές.

«Εντοπίσαμε στην πραγματικότητα ορισμένους διαρθρωτικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να ωθήσουν τις κινεζικές χρηματοπιστωτικές αγορές κατά το δεύτερο εξάμηνο», δήλωσε ο Τανγκ, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι η Κίνα κατά το δεύτερο εξάμηνο θα συνεχίσει να έχει καλή πορεία».

Να σημειωθεί ότι από τις αρχές του έτους, ο δείκτης Hang Seng καταγράφει απώλειες περίπου 1,8%, ενώ ο CSI 300 έχει υποχωρήσει κατά περίπου 0,3%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συνέπειες μετά τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών, ενώ οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή πρόσθετων δασμών 50% σε μια σειρά καναδικών εισαγωγών, κατηγορώντας την Οτάβα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε διάφορους κλάδους της αμερικανικής οικονομίας.

Ειδικότερα, ο Τραμπ υπέγραψε τρεις προεδρικές διακηρύξεις με τις οποίες επιβάλλονται υψηλότεροι δασμοί σε καναδικά αυτοκίνητα, αλκοολούχα προϊόντα και γαλακτοκομικά προϊόντα, με αξιωματούχους της κυβέρνησης να υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτού που η Ουάσινγκτον θεωρεί «διακριτική μεταχείριση» εις βάρος των αμερικανικών εξαγωγών.