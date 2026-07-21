Συμφωνία-σούπερ-μάρκετ-με-ΥΠΕΝ-για-μείωση-της-σπατάλης-τροφίμων

Μέσω του Εθελοντικού Συμφώνου δημιουργείται ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του οργανωμένου λιανεμπορίου και της Πολιτείας.

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Στην υπογραφή Εθελοντικού Συμφώνου Συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε η Ένωση Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), επιβεβαιώνοντας την διαχρονική δέσμευση των Σούπερ-Μάρκετ της χώρας μας να συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων.

Μέσω του Εθελοντικού Συμφώνου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2026, δημιουργείται ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του οργανωμένου λιανεμπορίου και της Πολιτείας προκειμένου οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες του κλάδου των Σούπερ-Μάρκετ να αποκτήσουν μεγαλύτερη συστηματικότητα και μετρήσιμο αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕ έχει αναλάβει να συντονίσει την εθελοντική συμμετοχή των 19 Επιχειρήσεων-Μελών της σε ενέργειες πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων τροφίμων, ώστε ο κλάδος συνολικά να συμβάλλει στην επίτευξη της νέας ευρωπαϊκής δέσμευσης για 30% μείωση των αποβλήτων τροφίμων στο στάδιο του λιανικού εμπορίου και της διανομής τροφίμων έως το 2030, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2021–2023.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΣΕ, κ. Απόστολος Πεταλάς, δήλωσε: «Σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων, κατά την οποία η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την αγροτική παραγωγή, περιορίζει τη διαθεσιμότητα τροφίμων και εντείνει τις πιέσεις στις τιμές, η μείωση της σπατάλης αποτελεί περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα. Το Εθελοντικό αυτό Σύμφωνο αποτυπώνει την κοινή αντίληψη της Πολιτείας και του οργανωμένου λιανεμπορίου για συντονισμένη δράση.

Σημαντικό επόμενο βήμα είναι η εκπαίδευση και ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών, αλλά και η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου με ουσιαστικά κίνητρα για τη δωρεά πλεονασμάτων τροφίμων από επιχειρήσεις».

Με στόχο την καλλιέργεια μίας ευρύτερης κουλτούρας που προάγει την πρόληψη, την υπεύθυνη κατανάλωση τροφίμων και την κυκλική οικονομία, οι Επιχειρήσεις-Μέλη της Ένωσης Σούπερ- Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) έχουν ήδη αναπτύξει επιμέρους πρωτοβουλίες για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων, τη διάθεση προϊόντων με σύντομη ημερομηνία λήξης, τη δωρεά κατάλληλων

προς κατανάλωση τροφίμων και την ενημέρωση εργαζομένων και καταναλωτών.