Τα-ασιατικά-διυλιστήρια-στρέφονται-στη-Διώρυγα-του-Σουέζ-για-τη-μεταφορά-σαουδαραβικού-πετρελαίου-εν-μέσω-απειλών-των-Χούθι

Τα ασιατικά διυλιστήρια επιδιώκουν να μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από το λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και γύρω από την Αφρική, μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, ότι θα επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την τελευταία ανακατεύθυνση των ροών πετρελαίου λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει μειώσει απότομα τις προμήθειες, ωθώντας τα διυλιστήρια να αναζητήσουν εναλλακτικά βαρέλια ή να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές. Δύο πετρελαιοφόρα που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο στην Ασία άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη μετά από απειλές των Χούθι, ενώ οι διελεύσεις πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ μειώθηκαν περαιτέρω στην αρχή της εβδομάδας.

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Η αποστολή δυτικά προς την Αίγυπτο από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, και η διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ και ο γύρος του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας στην Αφρική, θα απαιτήσει έως και τέσσερις επιπλέον εβδομάδες και θα αυξήσει το κόστος των εμπορευμάτων και των καυσίμων, προειδοποιούν αναλυτές και ειδικοί του κλάδου, σε σύγκριση με την τυπική διαδρομή ανατολικά από το Γιανμπού προς την Αραβική Θάλασσα.

Οι δυσκολίες του Σουέζ και ο αγωγός Sumed

Το πλοίο Rodos με σημαία Λιβερίας, το οποίο φόρτωσε αργό πετρέλαιο στο Γιανμπού και κατευθύνθηκε προς τη δυτική ακτή της Ινδίας, έδειχνε δυτικά και έδινε σήμα στη Διώρυγα του Σουέζ, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων μέσω LSEG και Kpler την Τρίτη.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία διύλισης Hyundai Oilbank αναζητούσε την Τρίτη ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου για να φορτώσει πετρέλαιο στο Γιανμπού, με την επιλογή να χρησιμοποιήσει τη Διώρυγα του Σουέζ και τον αγωγό SUMED της Αιγύπτου, ο οποίος συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο Θάλασσα, για να κατευθυνθεί προς τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με μια ναυτιλιακή πηγή.

Ένα πλήρως φορτωμένο VLCC δεν μπορεί να διασχίσει τη Διώρυγα του Σουέζ λόγω του ορίου βυθίσματός της και οι φορτωτές συχνά ελαφρύνουν το φορτίο του πλοίου στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας πριν εισέλθουν στη διώρυγα, μετακινώντας ένα μέρος του πετρελαίου στον αγωγό SUMED της Αιγύπτου. Το πλοίο παραλαμβάνει το πετρέλαιο στην πλευρά της Μεσογείου αφού περάσει τη Διώρυγα του Σουέζ με ένα ελαφρύτερο φορτίο.

Οι ναυλωτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον αγωγό SUMED και τη Διώρυγα του Σουέζ κατά την κρίση τους ή εάν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, η νότια πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα, είναι πλήρως αποκλεισμένο, δήλωσε η ναυτιλιακή πηγή. Τα μέρη θα υπολογίσουν το κόστος της απόκλισης αργότερα.

Η Διώρυγα του Σουέζ και ο αγωγός SUMED χρησιμοποιούνται συνήθως για αποστολές από την Ερυθρά Θάλασσα προς την Ευρώπη.

«Η αλλαγή στη συμπεριφορά των δεξαμενόπλοιων μας λέει ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις απειλές», δήλωσε ο Ματ Σμίθ, διευθυντής έρευνας εμπορευμάτων στην Kpler. Πρόσθεσε ότι η αναστάτωση από τους Χούθι έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τη Σαουδική Αραβία, καθώς το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα της που διαμετακομίζονται στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ σημείωσαν ρεκόρ τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας τα 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

- Reuters