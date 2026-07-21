Τα οφέλη ενός εργοστασίου στη Σίνδο από τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα για τις σημαντικές πρώτες ύλες των μπαταριών, μια μονάδα στη Σίνδο αποδεικνύεται από τους ωφελημένους αυτής της στρατηγικής.

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Η Tosoh Ελλάς, θυγατρική του ιαπωνικού ομίλου Tosoh Corporation, ειδικεύεται στην παραγωγή ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου (Electrolytic Manganese Dioxide – EMD), που είναι μια βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή μπαταριών. Η εταιρεία έχει συσχετίσει την αύξηση της απόδοσής της με τους δασμούς αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις κινεζικές εισαγωγές EMD τον Μάρτιο του 2024. Σύμφωνα με τη διοίκηση, αυτή η απόφαση έχει αποκαταστήσει συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού στην αγορά.

Τα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν ότι αυτή η αλλαγή αρχίζει να έχει θετικά αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3%, φτάνοντας τα 50,39 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων, όμως η πιο σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στην κερδοφορία. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20%, φτάνοντας τα 12,9 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 57%, στα 7,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 5,59 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 58% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 18,1%, από 14,7% το 2024. Η διοίκηση προτείνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών κερδών, ύψους 5,31 εκατ. ευρώ, θα παραμείνει στην εταιρεία μέσω μεταφοράς στα αποτελέσματα εις νέο, διατηρώντας μόνο το απαιτούμενο τακτικό αποθεματικό των 280 χιλ. ευρώ. Επιπλέον, οι τραπεζικές υποχρεώσεις μειώθηκαν από περίπου 30 εκατ. ευρώ σε 10,5 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Στόχος είναι η διατήρηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας, αν και η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου αναμένεται να ανεβάσει το κόστος παραγωγής σε μια ιδιαίτερα ενεργοβόρα δραστηριότητα.

Η παρουσία της Tosoh στην Ελλάδα ξεπερνά πλέον τα 50 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1973 ως Tekkosha Ελλάς από τις ιαπωνικές Tekkosha και Mitsubishi Corporation, ενώ από το 1987 φέρει την επωνυμία Tosoh Ελλάς. Η παραγωγική μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου λειτουργεί από το 1976 και είναι σήμερα ένας από τους ελάχιστους παραγωγούς ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου στην Ευρώπη. Από το 2021, η Tosoh Corporation κατέχει το 100% της ελληνικής θυγατρικής.