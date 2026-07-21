Το ΠΑΣΟΚ ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του ενόψει ΔΕΘ – Φουλ επίθεση στον Τσίπρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στην Χαριλάου Τρικούπη φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους ενόψει της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό σειρά έχει σήμερα Τρίτη η ενέργεια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρος των S&D Γιάννη Μανιάτη, τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Ενέργειας Φραγκίσκο Παρασύρη, τον Γραμματέα του Τομέα Ενέργειας Κώστα Μαθιουδάκη και τον Εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά να παραχωρούν συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην ενέργεια και το να παρουσιαζουν το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη.

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Το σχέδιο για “ΠΑΣΟΚ παντού” βρίσκεται σε εξέλιξη με κλιμάκια του κόμματος να πραγματοποιούν περιοδείες σε λαϊκές και τις προηγούμενες ημέρες σε μονάδες υγείας. Τις επόμενες μέρες στο επίκεντρο θα μπεί και η Πολιτική Προστασία με στελέχη να αναμένεται να πραγματοποιήσουν επισκέψεις όπου χτυπά η καρδιά της πυρασφάλειας.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για την μάχη της Βουλής κατά την διάρκεια της συζήτησης για την Συνταγματική Αναθεώρηση, όπου αναμένεται για ακόμη μια φορά να επιτεθεί στην κυβέρνηση για ασέβεια στους θεσμούς, όπως έκανε και από την Θεσσαλονίκη.

“Είναι τέτοιος ο σεβασμός του Πρωθυπουργού στο Σύνταγμα, -όπως άλλωστε και στην αυτοδιοίκηση και στο κοινοβούλιο, όπου έχουμε δει πάρα πολλές εκτροπές τα τελευταία χρόνια-, που επέλεξε ο μήνας της δημόσιας συζήτησης να είναι ο Αύγουστος, που ο κόσμος τις περισσότερες φορές, αν έχει τη δυνατότητα, επιλέγει να πάει διακοπές. Εδώ, λοιπόν, μιλάμε για μία κουλτούρα «εγώ και η παρέα μου στο Μαξίμου, όλα τα υπόλοιπα είναι επιμέρους». Αυτή η κουλτούρα πρέπει να ηττηθεί, δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία, στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια τη Δημοκρατία.”

Την ίδια ώρα, οι τόνοι ανεβαίνουν και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δίνει τον τόνο και να κάνει λόγο για δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα που τοξικοποίησε την πολιτική ζωή και να ζητά πολιτική αλλαγή.

“Η χώρα είχε ένα δίδυμο πολιτικό Μητσοτάκη – Τσίπρα για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου; Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν. Αν ο ελληνικός λαός ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά πεπραγμένα ή Τρίτη θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα και όχι μία αλλαγή σελίδας, εγώ θα έλεγα να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας” σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Ραδιο θεσσαλονίκη.

Στελέχη εκτιμούν οτι το ΠΑΣΟΚ με τον προγραμματικό του λόγο και τις συγκεκριμένες θέσεις θα περάσει και αυτή την φορά τον σκόπελο των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μια ακόμη φορά στην τρίτη θέση.

- sofokleous10.gr

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