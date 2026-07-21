Το-crash-test-της-ΔΕΘ,-η-στρατηγική-μίας-κάλπης,-η-συμπαγής-Κοινοβουλευτική-Ομάδα

Της -

Το κλίμα στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. ήταν καλό. Πολύ διαφορετικό από την προηγούμενη συνεδρίαση, όπου η δυσαρέσκεια των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος για τους χειρισμούς σε σχέση με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν έκδηλη.

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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατέστησε σαφές ότι είναι βασική επιδίωξη το κόμμα να πορευθεί μέχρι τις εκλογές αποφεύγοντας νέες πιθανές πηγές εσωτερικής δυσαρέσκειας. Σε κάθε περίπτωση, έθεσε τους βουλευτές σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητες. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως τους κάλεσε να τρέξουν σαν να πρόκειται οι εκλογές να γίνουν άμεσα. Μια αναφορά που δεν πρόκειται να συμβάλει στον περιορισμό της διάχυτης αίσθησης ότι οι πρόωρες εκλογές είναι ένα εξαιρετικά πιθανό σενάριο.

Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τις βασικές παραμέτρους του προεκλογικού αφηγήματος του κυβερνώντος κόμματος, ενώ προσέδωσε στη ΔΕΘ χαρακτηριστικά crash test ανάμεσα στη Ν.Δ. και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Τεστ αξιοπιστίας» χαρακτήρισε το βήμα της έκθεσης Θεσσαλονίκης για τις προτάσεις που θα κατατεθούν εκεί. Μάλιστα, έσπευσε εξαρχής να αφήσει αιχμές τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για τον Αλέξη Τσίπρα. «Θα κριθούν όσοι λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και όταν κυβέρνησαν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας τους φόρους μόνο στα καζίνο και όσοι δείχνουν σοβαροί αλλά αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν περνάει απαρατήρητο από όσα είπε χθες ο πρωθυπουργός η έμφαση με την οποία μίλησε για την «Κυριακή της κάλπης» την οποία χαρακτήρισε ως την «κρισιμότερη μάχη». Ο ίδιος αποδοκίμασε τη λογική της χαλαρής ψήφου ή της ψήφου διαμαρτυρίας. «Δεν υπάρχει πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα» είπε. Και αυτή είναι μια στρατηγική επιλογή ενόψει εκλογών. Το κυβερνών κόμμα επιμένει ότι διεκδικεί αυτοδυναμία και ο κ. Μητσοτάκης επιδίωξε να θέσει σαφή διλήμματα στους ψηφοφόρους. Μίλησε για «το οικοδόμημα της νέας Ελλάδας» που όπως είπε «χρειάζεται χρόνο και κόπο» αλλά και «καθαρές λύσεις, σταθερό και έμπειρο χέρι». Είναι το αφήγημα της σταθερότητας που θα είναι κεντρικό σε όλη την προεκλογική εκστρατεία της Ν.Δ..

Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση της συσπείρωσης, προϋπόθεση για να αυξήσει τα ποσοστά του το κυβερνών κόμμα, προϋποθέτουν ότι δεν θα κυριαρχήσει λογική χαλαρής ψήφου στις εκλογές.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους βουλευτές να εντείνουν την κινητικότητά τους και να επιμείνουν να μεταφέρουν στις εκλογικές περιφέρειές τους τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

Η διάθεση να μην συντηρηθούν εν δυνάμει εστίες έντασης και διαφωνίας με τους βουλευτές αποτυπώνεται στην αναφορά του πρωθυπουργού σε πιθανή απόσυρση της πρότασης για καθιέρωση ασυμβίβαστου βουλευτή – υπουργού, η οποία συζητήθηκε από το κυβερνών κόμμα στο πλαίσιο της συνταγματικής Αναθεώρησης. Τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη πρόταση εξέφρασε χθες ο Γιώργος Βλάχος. Όμως, από την πρώτη στιγμή που κατατέθηκε προς συζήτηση είχε προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, ενώ ενστάσεις από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος κατατέθηκαν και στο πλαίσιο της συζήτησης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσής της ο κ. Μητσοτάκης κλείνει ακόμα ένα μέτωπο ενόχλησης των βουλευτών.

- sofokleous10.gr

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