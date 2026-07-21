Τράπεζα Πειραιώς: Πρωτοπορεί στην Ελλάδα με επιβραβεύσεις για πληρωμές μέσω IRIS Payments

Η Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας την ηγετική της θέση στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών, είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει επιβραβεύσεις για όλες τις συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης (POS), παρέχοντας στους πελάτες της έναν επιπλέον λόγο να προτιμούν τις άμεσες πληρωμές μέσω λογαριασμού.

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Από τις 22 Ιουλίου, οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς που διενεργούν αγορές με IRIS Payments μέσω POS, σκανάροντας το IRIS QR από την εφαρμογή Piraeus app, θα κερδίζουν 10 yellows για κάθε συναλλαγή, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια γρήγορη, εύκολη και ασφαλή εμπειρία πληρωμών. Αυτή η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη στρατηγική δέσμευση της τράπεζας να προάγει την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων πληρωμής και να προσφέρει επιπλέον αξία στους πελάτες της.

Μέσω του Προγράμματος Επιβράβευσης Yellow, η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει περαιτέρω την καθημερινή αξία των συναλλαγών των πελατών της, συνδυάζοντας την ευκολία των άμεσων πληρωμών με οφέλη ανταμοιβής, επιβεβαιώνοντας έτσι τον ηγετικό της ρόλο στην πρόοδο των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα.