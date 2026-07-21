Τραπεζική άδεια στην Αυστραλία έλαβε η Revolut – Σχεδιάζει επενδύσεις 400 εκατ. δολαρίων

Πρόκειται για την πρώτη τραπεζική οντότητα της Revolut στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

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Ανεξάρτητη άδεια Ιδρύματος Αποδοχής Καταθέσεων (Australian Deposit-taking Institution – ADI) έλαβε η Revolut αποκτώντας πρόσβαση σε μία σημαντική αγορά ανάπτυξης για την βρετανική fitnech που διευρύνει τις παγκόσμιες φιλοδοξίες επέκτασής της.

Πρόκειται για την πρώτη τραπεζική οντότητα της Revolut στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ενώ σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την διεθνή fintech που εξασφαλίζει άδεια ιδρύματος ADI χωρίς περιορισμούς.

Παράλληλα, η Revolut δεσμεύεται να επενδύσει σχεδόν 400 εκατ. δολάρια Αυστραλίας στην τοπική αγορά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, καλύπτοντας την καινοτομία προϊόντων, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της εργοδοτικής της παρουσίας. Έτσι, η Revolut Bank Australia βρίσκεται σε μοναδική θέση για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην ασφαλή, εποπτευόμενη τοπική τραπεζική και τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς σύνορα. Η επέκταση αυτή προσθέτει την Αυστραλία στην ήδη εδραιωμένη και πλήρη τραπεζική παρουσία της Revolut στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον ΕΟΧ και το Μεξικό.

Με την εξασφάλιση μιας ανεξάρτητης τραπεζικής άδειας σε μία από τις πιο αυστηρά ρυθμιζόμενες και ανταγωνιστικές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου, η Revolut εδραιώνει τη θέση της ως πρωτοπόρος στο παγκόσμιο τοπίο των fintech. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στην πλατφόρμα να μεταφέρει την υφιστάμενη βάση της, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο ιδιώτες πελάτες στην Αυστραλία και χιλιάδες επιχειρήσεις, σε ένα πλήρως ρυθμιζόμενο τραπεζικό οικοσύστημα από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 αγορές, είτε ως αδειοδοτημένη τράπεζα είτε ως εποπτευόμενη χρηματοοικονομική πλατφόρμα. Μάλιστα, πρόσφατα άνοιξε τη Revolut Bank στο Μεξικό, την πρώτη πλήρως αδειοδοτημένη τραπεζική οντότητα εκτός Ευρώπης, η οποία εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από 500.000 ιδιώτες πελάτες. Ταυτόχρονα, έχει υποβάλει αίτημα για τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ, επιδιώκει νέες ρυθμιστικές άδειες στα ΗΑΕ, καθώς έχει λάβει έγκριση σύστασης στο Περού.

Ξεκινά η σταδιακή διάθεση των αδειοδοτημένων τραπεζικών προϊόντων

Από σήμερα, η Revolut Bank Australia ξεκινά τη σταδιακή διάθεση των αδειοδοτημένων τραπεζικών της προϊόντων σε πελάτες που βρίσκονται στην Αυστραλία. Για τους υφιστάμενους πελάτες της Revolut, η μετάβαση στην αδειοδοτημένη τράπεζα θα είναι απρόσκοπτη και αυτοματοποιημένη, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των χρηστών, ενώ οι νέοι πελάτες που εγγράφονται από σήμερα στην Αυστραλία θα εντάσσονται απευθείας στη Revolut Bank Australia.

Οι πελάτες θα καλύπτονται από το αυστραλιανό τραπεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Χρηματοοικονομικών Αξιώσεων, το οποίο προστατεύει επιλέξιμες καταθέσεις έως 250.000 δολάρια Αυστραλίας ανά δικαιούχο λογαριασμού.

Ο Nik Storonsky, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Revolut, δήλωσε: «Η έναρξη λειτουργίας της τράπεζάς μας στην Αυστραλία αποτελούσε μακροπρόθεσμη στρατηγική προτεραιότητα και σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να δημιουργήσουμε την πρώτη πραγματικά παγκόσμια τράπεζα. Η εξασφάλιση αυτής της άδειας σε μια αγορά τόσο αυστηρά ρυθμιζόμενη και ανταγωνιστική όσο η Αυστραλία αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου αλλά και των δυνατοτήτων των ομάδων μας».

Ο Matt Baxby, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Revolut Bank Australia, δήλωσε: «Το γεγονός ότι γινόμαστε τράπεζα στην Αυστραλία αποτελεί σταθμό στην πορεία μας, έναν στόχο που πετύχαμε χάρη στην αδιάλειπτη αφοσίωσή μας στην παροχή μιας καλύτερης χρηματοοικονομικής εμπειρίας για τους πολίτες της Αυστραλίας. Αποτελεί το εφαλτήριο για το επόμενο κεφάλαιό μας, επιτρέποντάς μας να επεκταθούμε σε μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αποταμιευτικών και πιστωτικών, τα οποία θα πλαισιώσουν τις καινοτόμες υπηρεσίες που ήδη εμπιστεύονται καθημερινά οι πελάτες μας. Η αποστολή μας παραμένει απλή: να δημιουργήσουμε την πιο απρόσκοπτη, ασφαλή και πελατοκεντρική τραπεζική εμπειρία για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της Αυστραλίας».