Υδροπλάνα: Ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες στον Άλιμο

Οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes στον Άλιμο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη κρίσιμου σταδίου στην επιχειρησιακή προετοιμασία για την έναρξη του υδροπλανικού δικτύου στην Ελλάδα.

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Κατά τη διάρκεια των πτήσεων, διεξήχθησαν διαδοχικές προσθαλασσώσεις και αποθαλασσώσεις, ενώ εφαρμόστηκαν οι επιχειρησιακές διαδικασίες, η λειτουργικότητα του χώρου και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων ομάδων, με θετικά αποτελέσματα.

Ο Άλιμος προετοιμάζεται να γίνει το κύριο σημείο σύνδεσης της Αθήνας με το αναπτυσσόμενο δίκτυο υδροπλάνων, το οποίο θα εξυπηρετεί νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς, προσφέροντας μια νέα, γρήγορη και ευέλικτη μέθοδο μετακίνησης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, Νικόλας Χαραλάμπους, ανέφερε: «Οι δοκιμαστικές πτήσεις επιβεβαίωσαν την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα και μας φέρνουν πιο κοντά στην έναρξη των πτήσεων. Η Αθήνα θα είναι ένας από τους κύριους κόμβους του δικτύου μας, επιτρέποντας γρήγορη σύνδεση της πρωτεύουσας με νησιά και παράκτιες περιοχές σε όλη τη χώρα».

Η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη λειτουργία του σημείου βρίσκεται στην τελική της φάση, προκειμένου οι προγραμματισμένες πτήσεις να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.