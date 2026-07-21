ΧΑ:-Ανοικτό-το-ενδεχόμενο-για-κινήσεις-προς-ανοδική-ή-πτωτική-κατεύθυνση-του-ΓΔ

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Άνοδο κατά 0,11% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2449,91 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 261 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ξεκίνησαν με καλή διάθεση εν μέσω υποχώρησης της τιμής του πετρελαίου brent και λίγο μετά τις 11.30 π.μ. οδήγησαν το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2460 μονάδων. Η αντεπίθεση των πωλητών οδήγησε σε αρνητικό έδαφος και στο χαμηλό ημέρας των 2428 μονάδων λίγο μετά τι 12.30μμ.

Ωστόσο, οι αγοραστές επανήλθαν και πέτυχαν με αγορές τραπεζών και άλλων blue chips να οδηγήσουν σε κέρδη ως τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,831% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,67%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,44%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Credia (+3,11%), η Cenergy (+3,53%), η Βιοχάλκο (+1,64%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,59%), η Helleniq Energy (+2,53%), η ΜΟΗ (+2,21%), η Aegean (+2,91%), το ΔΑΑ (+1,27%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+2,90%) με την ΕΥΑΘ (+2,70%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-2,19%), ο Τιτάν (-1,21%), η ΕΛΧΑ (-3,76%), το Jumbo (-1,19%), o OTE (-1,51%) και ο Aktor (-3,70%). Απολογιστικά, 57 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 43 εκείνων που υποχώρησαν. H Europe Holdings και ο Αβαξ αποκόπτουν τα μερίσματά τους (€0,31 και €0,10 αντιστοίχως).

Η προσπάθεια των μεσολαβητών για σύναψη προσωρινής ανακωχής στη Μ. Ανατολή δεν πείθει τις αγορές. Ανοικτό επομένως το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ στο Euronext Athens κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Επιχειρηματικά νέα

Goldman Sachs: νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες. Πειραιώς: Στα 11,25 ευρώ ο στόχος, σύσταση «αγορά». Εθνική: Στα 18,50 ευρώ ο στόχος, «ουδέτερη» σύσταση. Eurobank: Άνοδος στα 5,20 ευρώ, πάνω από το guidance τα NII. Αlpha Bank: Στα 5,20 ευρώ με «αγορά» και προσδοκία ενδιάμεσου μερίσματος.

HelleniQ Energy: αναβαθμίζει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της η NBG Securities, στα €14,20 από €9,40, σύσταση «Outperform».

ΟΤΕ: η NBG Securities παραμένει θετική για τις προοπτικές του, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 22,90 ευρώ από 19,80 ευρώ και επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Outperform».

Motor Oil: εξαγοράζει από τη Nova το 50% της Nova ICT (σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας) έναντι €60,5 εκ. μέσω της θυγατρικής της IREON Technologies. Σχεδιάζει να εισαγάγει στρατηγικούς επενδυτές εντός του έτους, διατηρώντας ποσοστό 20%.

Aktor: Σύμβαση €132 εκατ. για διαχείριση εγκαταστάσεων στο αεροδρόμιο του Κατάρ.

Alpha Bank: σε νέα πώληση πακέτου ακινήτων με πάνω από 50 κατοικίες προχωρά η καθώς οι τράπεζες αυξάνουν τον ρυθμό με τον οποίο «ξεφορτώνουν» ακίνητα από κόκκινα δάνεια.

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €360,106 δισ. ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του α’ τριμήνου του 2026, από €366,312 δισ., στο 143,5% του ΑΕΠ.

ΔΥΠΑ: Σε 672.293 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠA, – 82.032 άτομα (-10,9%). O αριθμός των επιδοτούμενων ανήλθε σε 106.727 άτομα, +10.091 άτομα (+10,4%).

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον τζίρο της βιομηχανίας το Μάιο.