Χρηματιστήριο: Τραπεζική αντεπίθεση και επιστροφή στο οχυρό των 2.500 μονάδων

Με μια από τις ισχυρότερες συνεδριάσεις των τελευταίων εβδομάδων, το Χρηματιστήριο Αθηνών ξανακατέλαβε το κρίσιμο τεχνικό και ψυχολογικό επίπεδο των 2.500 μονάδων, αφήνοντας πίσω του την εικόνα κόπωσης και αβεβαιότητας που είχε διαμορφωθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.500,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,08% ή 50,88 μονάδων, πολύ κοντά στο υψηλότερο σημείο της ημέρας. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 291,93 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,95%, στις 6.346,19 μονάδες.

Καθοριστικός πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο τραπεζικός κλάδος. Ο τραπεζικός δείκτης εκτινάχθηκε κατά 3,65%, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η σημερινή άνοδος του Γενικού Δείκτη ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια επίδοση του Ιουλίου μέχρι στιγμής, μετά την έντονη μεταβλητότητα που είχε οδηγήσει την αγορά από τις 2.560 μονάδες της 6ης Ιουλίου έως την περιοχή των 2.430-2.450 μονάδων.

Η εικόνα της συνεδρίασης δεν παρέπεμπε σε μια απλή τεχνική αντίδραση της τελευταίας ώρας. Οι αγοραστές πήραν σταδιακά τον έλεγχο από το πρώτο μέρος της ημέρας, οδήγησαν τον δείκτη πάνω από τις 2.475 μονάδες και στη συνέχεια αύξησαν τις θέσεις τους, με την αγορά να κλείνει τελικά ακριβώς πάνω από το μεγάλο στοίχημα των 2.500 μονάδων.

Οι τράπεζες έδωσαν το σύνθημα

Η Eurobank βρέθηκε στην κορυφή της τραπεζικής ανόδου, κλείνοντας στα 4,345 ευρώ με κέρδη 4,85%. Ακολούθησε η Πειραιώς στα 9,30 ευρώ με άνοδο 4,49%, η Alpha Bank στα 4,037 ευρώ με κέρδη 3,78% και η Εθνική Τράπεζα στα 15,245 ευρώ, ενισχυμένη κατά 3,11%.

Η κίνηση είχε ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της μεγάλης συμμετοχής των τραπεζών στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη. Με βάση τα πρόσφατα βάρη του δείκτη, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Alpha αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 34% της στάθμισης. Κατά προσέγγιση, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πρόσθεσαν μόνες τους περίπου 1,4 ποσοστιαία μονάδα στη συνολική άνοδο του 2,08%. Πρόκειται, επομένως, για μια καθαρά τραπεζοκεντρική συνεδρίαση, αλλά όχι αποκλειστικά τραπεζική, καθώς θετικές αποδόσεις καταγράφηκαν και σε σημαντικούς μη τραπεζικούς τίτλους.

Το διεθνές περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές τράπεζες λειτουργεί εκ νέου υποστηρικτικά. Οι υψηλότερες αποδόσεις, η διατήρηση των επιτοκίων σε σχετικά υψηλά επίπεδα, η πιστωτική επέκταση και η αύξηση των εσόδων από προμήθειες και χρηματοοικονομικές συναλλαγές αναμένεται να ενισχύσουν τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα προ φόρων κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών μπορεί να εμφανίσουν ετήσια αύξηση περίπου 11%, παρά τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του γεωπολιτικού κινδύνου στην οικονομία.

Αυτό το ευρωπαϊκό τραπεζικό αφήγημα βρήκε σήμερα άμεση αντανάκλαση στην Αθήνα. Οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ο κλάδος με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, την υψηλότερη συμμετοχή ξένων χαρτοφυλακίων και τη δυνατότητα να μεταβάλλουν γρήγορα τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Κέρδη σε ΔΕΗ, Jumbo και Cenergy – Αντίδραση της Allwyn

Εκτός τραπεζών, η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 1,61%, στα 22,66 ευρώ, προσφέροντας σημαντική στήριξη στον Γενικό Δείκτη λόγω της υψηλής στάθμισής της.

Η Jumbo σημείωσε άνοδο 2,16%, στα 23,70 ευρώ, ενώ η Cenergy κέρδισε 2,14%, στα 20,96 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Allwyn με κέρδη 1,56%, η Lamda Development με 1,27%, η ΕΛΠΕ με 0,99%, η Βιοχάλκο με 0,92%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 0,83%, η Motor Oil με 0,71% και ο ΟΤΕ με 0,77%.

Η άνοδος της Allwyn στα 13,32 ευρώ αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια αντίδρασης μετά τη σημαντική υποαπόδοση που είχε καταγράψει η μετοχή κατά το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, η σημερινή κίνηση δεν αρκεί από μόνη της για να αλλάξει την τεχνική εικόνα. Η μετοχή χρειάζεται συνέχεια, αυξημένους όγκους και επιστροφή πάνω από τις κοντινές ζώνες αντίστασης, προκειμένου να υποστηριχθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η περίοδος αποδυνάμωσης.

Αντίθετα, η Coca-Cola HBC και η Metlen έκλεισαν αμετάβλητες, στα 57,40 και 43,38 ευρώ αντίστοιχα. Το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε περισσότερο από 2% χωρίς ουσιαστική βοήθεια από δύο από τους μεγαλύτερους μη τραπεζικούς τίτλους υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο τη δύναμη της τραπεζικής κίνησης.

Η AKTOR στο επίκεντρο των πιέσεων

Η μεγάλη αρνητική εξαίρεση ήταν η AKTOR, η οποία υποχώρησε κατά 7,99%, στα 11,98 ευρώ, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Η πτώση συνδέεται άμεσα με την επανατιμολόγηση της μετοχής εν μέσω της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το νέο εύρος διάθεσης των μετοχών προσδιορίστηκε μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ, οδηγώντας τη χρηματιστηριακή τιμή προς το ανώτατο όριο της νέας ζώνης. Η σημερινή τιμή κλεισίματος των 11,98 ευρώ βρίσκεται ουσιαστικά επάνω στο άνω άκρο του εύρους διάθεσης.

Δεν πρόκειται κατ’ ανάγκη για απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας. Η αύξηση έχει προσελκύσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε γρήγορα. Η χρηματιστηριακή πίεση αντανακλά κυρίως την προσαρμογή στη νέα τιμή αναφοράς, την αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των μετοχών και τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις arbitrage μεταξύ της υφιστάμενης μετοχής και της νέας έκδοσης.

Μικρότερες απώλειες κατέγραψαν η ΕΥΔΑΠ με -0,83%, ο ΑΔΜΗΕ με -0,23% και ο ΟΛΠ με -0,11%.

Ο τζίρος αυξήθηκε, αλλά δεν ήταν ακραία υψηλός

Η συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 291,93 εκατ. ευρώ, έναντι 256,72 εκατ. ευρώ τη Δευτέρα. Πρόκειται για αύξηση περίπου 35,2 εκατ. ευρώ ή 13,7% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση.

Χρειάζεται, όμως, σαφής διάκριση: ο τζίρος ήταν αυξημένος σε σύγκριση με τη Δευτέρα, αλλά όχι ασυνήθιστα υψηλός με βάση τις πρόσφατες συνεδριάσεις. Την Παρασκευή είχε διαμορφωθεί στα 312 εκατ. ευρώ και την Πέμπτη στα 319,45 εκατ. ευρώ. Επομένως, η σημερινή αξία συναλλαγών ήταν μεν ισχυρή και επαρκής για να προσδώσει αξιοπιστία στην άνοδο, αλλά παρέμεινε χαμηλότερη από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί σε ορισμένες πρόσφατες πτωτικές συνεδριάσεις.

Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν ακυρώνει τη θετική εικόνα, αλλά επιβάλλει να περιμένουμε συνέχεια. Για να θεωρηθεί ότι ξεκινά ένα νέο ανοδικό κύμα και όχι απλώς μια δυναμική επαναφορά, θα χρειαστούν διαδοχικές συνεδριάσεις με τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες και σταθερή καθαρή αξία συναλλαγών κοντά ή πάνω από τα 250-300 εκατ. ευρώ.

Οι διεθνείς αγορές έδωσαν θετικό τόνο, αλλά το πετρέλαιο παραμένει απειλή

Η Λεωφόρος Αθηνών αξιοποίησε τη βελτίωση της διεθνούς επενδυτικής διάθεσης. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν με μικρές μεταβολές, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες άνοιξαν ανοδικά, με τον Nasdaq να ενισχύεται περισσότερο από 1% στα πρώτα λεπτά, καθώς οι μετοχές των ημιαγωγών συνέχισαν την αντίδρασή τους μετά το πρόσφατο sell-off.

Η διεθνής εικόνα, ωστόσο, δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. Το Brent κινήθηκε εκ νέου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και οι απειλές για τις ενεργειακές ροές διατηρούν υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο. Η άνοδος του πετρελαίου αυξάνει τον κίνδυνο νέας επιτάχυνσης του πληθωρισμού και περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης των κεντρικών τραπεζών.

Η σημερινή άνοδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρά το πετρέλαιο κοντά ή πάνω από τα 90 δολάρια, δείχνει ότι η ελληνική αγορά διαθέτει εσωτερικές δυνάμεις. Δεν σημαίνει, όμως, ότι μπορεί να αγνοεί επ’ αόριστον μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Τεχνική εικόνα: Σημαντική νίκη, όχι ακόμη οριστική διάσπαση

Η επιστροφή πάνω από τις 2.500 μονάδες αποτελεί σαφή τεχνική βελτίωση. Το συγκεκριμένο επίπεδο λειτουργεί ταυτόχρονα ως ψυχολογικό όριο, ως σημείο αναφοράς για τα βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια και ως περιοχή στην οποία είχαν προηγηθεί αρκετές μάχες αγοραστών και πωλητών.

Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη λεπτομέρεια: ο δείκτης έκλεισε μόλις 0,79 μονάδες πάνω από τις 2.500. Επομένως, η ζώνη ανακτήθηκε, αλλά δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί με ασφάλεια.

Η πρώτη περιοχή αντίστασης βρίσκεται στις 2.508-2.513 μονάδες, όπου είχαν καταγραφεί τα κλεισίματα της 13ης και της 14ης Ιουλίου. Ακολουθεί η ζώνη των 2.519-2.520 μονάδων, η οποία αποτελεί πρόσφατο ενδοσυνεδριακό υψηλό. Μια καθαρή υπέρβαση αυτών των επιπέδων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.540-2.545 μονάδες και στη συνέχεια προς τη ζώνη των 2.560-2.567 μονάδων.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, πρώτη στήριξη αποτελεί η περιοχή των 2.490-2.485 μονάδων. Χαμηλότερα, κρίσιμα επίπεδα είναι οι 2.475 μονάδες και η ζώνη των 2.447-2.450 μονάδων. Η απώλεια και των 2.450 μονάδων θα επανέφερε στο προσκήνιο τα πρόσφατα χαμηλά κοντά στις 2.428 μονάδες.

Η επόμενη συνεδρίαση θα κρίνει την ποιότητα της ανόδου

Η σημερινή εικόνα ήταν σαφώς θετική. Η αγορά ανέκτησε τις 2.500 μονάδες, οι τράπεζες επέστρεψαν δυναμικά, ο τζίρος αυξήθηκε έναντι της προηγούμενης συνεδρίασης και το κλείσιμο πραγματοποιήθηκε κοντά στα υψηλά ημέρας.

Αυτό που απομένει είναι η επιβεβαίωση.

Η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες και μια νέα προσπάθεια προς τις 2.513-2.520 μονάδες θα ενίσχυαν το σενάριο ότι η διόρθωση ολοκληρώθηκε στην περιοχή των 2.430-2.450 μονάδων. Αντιθέτως, μια άμεση επιστροφή κάτω από τις 2.485 μονάδες θα αύξανε τις πιθανότητες η σημερινή κίνηση να αποδειχθεί μια έντονη, αλλά προσωρινή, αντίδραση.

Το σημαντικό είναι ότι οι αγοραστές έδειξαν πως παραμένουν παρόντες. Το οχυρό των 2.500 μονάδων ανακτήθηκε. Για να μετατραπεί, όμως, ξανά σε βάση για την επόμενη ανοδική κίνηση, πρέπει πλέον να κρατηθεί.